Sobotka kráčí po cestě tao

Prezident Miloš Zeman odletěl na návštěvu Číny, od které se podle něj můžeme učit „stabilizovat společnost“. Jak je čínská společnost stabilní, to uvidíme, až se zadrhne sedmiprocentní hospodářský růst. I během něj něm musí režim tvrdě potírat protesty od západu po východ.

Ale k věci: ironií osudu je to Zemanova nemesis, premiér Bohuslav Sobotka, kdo teď vypadá, že se něco naučil od Číňanů – konkrétně z Tao-te-ťing „Starého mistra“ Lao-c’ a Umění války Sun-c’. Svou už druhou politickou smrt totiž přežívá v souladu s dva a půl tisíce let starými čínskými příručkami aplikované filozofie, které uprostřed politické krize stojí za to otevřít.

Měkké vítězí nad tvrdým, slabé nad silným

Sobotka je prý v konfliktu s prezidentem a Andrejem Babišem slabý. Pro Miroslava Kalouska je to srab, pro Džamilu Stehlíkovou Sralbotka, pro Jana Velebu malý Slávek. Ovšem jak pravil Starý mistr:

Člověk je měkký a slabý, když se narodí,

tvrdý a silný, když umírá. Traviny a stromy jsou útlé a křehké, když povstávají,

tuhé a suché, když umírají.

Proto: Tvrdé a silné náleží smrti,

měkké a slabé náleží životu.

Že největší mačo není nutně nejobratnější generál a nejvíc rachotící armáda nemusí být nejsilnější, to si myslel i mistr Sun:

Předstíraný zmatek je totiž plodem nejvyšší kázně

předstíraná zbabělost je totiž plodem nejvyšší odvahy

předstíraná slabost je totiž plodem nejvyšší síly

Záměrný chaos je lest

odvážná zbabělost je tah

udatná slabost je zdání

Neboť nejlépe pohne nepřítelem

ten kdo mu vnutí zdání

až nepříteli nezbude

než mu být po vůli

Zdánlivá měkkost a slabost Sobotkovi zatím pomáhá zůstat na koni. Jenom domnělého slabocha by prezident zkusil rozhodit odchodem z tiskovky. Jen v kontrastu s měkkým, až unylým Sobotkovým projevem vynikají praskající žilky Andreje Babiše.

Druhou údajnou Sobotkovou slabinou je zmatečnost a prudké obraty. Může to ale taky být „plod nejvyšší kázně“: Zemana i Babiše se mu podařilo stažením oznámené vlastní demise rozhodit a ukázat, že jeden s druhým splynuli v mocenský blok. Sobotka při tom položil hlavu na špalek – a podle Starého mistra dobře udělal. Povolaný je totiž ten, kdo:

Plodí, ale nevlastní,

tvoří, ale nepodržuje.

Je-li dílo dokonáno, nesetrvává u něho.

A právě proto, že u něho nesetrvává,

neunikají mu jeho plody.

Samička ptačí

Posledních několik let to byl Miloš Zeman, kdo zvládal vířit zmatek a vodit si tak média i ostatní politiky tam, kam potřeboval. Sobotka teď po třech letech nenápadného premiérování ukázal, že má tuhle schopnost taky. Jenom s ní, na rozdíl od Zemana, umí šetřit pro ty bitvy, ve kterých jde o všechno. Zbytek času „tlumí své světlo,“ řečeno se Starým mistrem. Po posledních deseti dnech to vypadá, že to dělá strategicky.

Tvrdý a silný Zeman mrhá pátý rok silami v bitvách, ve kterých nejde o nic, a vyrábí si při tom jednoho nepřítele za druhým do bitvy o všechno, která se povede na začátku příštího roku. V Číně by tak kromě not od PPF mohl otevřít i Tao-te-ťing – a sám sebe se zeptat: „Jsi s to, když se brány nebe otevírají a zavírají, sedět jako samička ptačí?“ Bohuslav Sobotka to umí.