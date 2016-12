Hity roku 2016: Co jste na Peníze.cz nejvíc hltali

Rok 2016 spěje do finále, a tak se v redakci ohlížíme. Vydáváme se zpět po časové ose a sledujeme stopu, kterou jste nám vy, naši čtenáři, zanechali: které texty byly trhákem roku, co jste letos nejvíc četli, co vás na Peníze.cz nejvíc přitahovalo? Výsledky jsou sečtené.