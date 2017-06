Důchodový věk na přiznání penze nestačí. Ještě musíte mít něco odkrouceno, poplacené důchodové pojištění. Pokud přicházíte do let, jistě víte své, pokud čtete Peníze.cz, znáte tu cifru z našich článků. Jako ostatně odpovědi na všechny otázky. Minimálně na všechny otázky našeho pravidelného kvízu. Ačkoli – na ty by mělo stačit mít přehled. Máte ho? Otestujte se.