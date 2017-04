Novinky v sociálních službách: Vyšší příspěvek na péči a podpora vícerčat

Vláda schválila novelu zákona o sociálních službách. Pokud úspěšně dokončí legislativní kolečko, zvýší příspěvek na péči a pomůže rodinám s vícerčaty. Účinná by mohla být od příštího roku. Peníze.cz přináší přehled chystaných změn.

| rubrika: Co se děje | 25. 4. 2017

Jednou z oblastí, které novela zákona o sociálních službách řeší, je příspěvek na péči. Příspěvek na péči je dávka určená nemocným a nemohoucím, kteří v důsledku vážného zdravotního stavu potřebují pomoc při zvládání každodenních činností. Z dávky od státu si pak můžou hradit péči ve specializovaném lůžkovém zařízení, ale i pomoc asistentů sociální péče nebo rodiny.

O příspěvek na péči se žádá na úřadu práce, který také rozhodne o jeho přiklepnutí a následně pak případně dávku každý měsíc vyplácí. Pro rozhodnutí úřadu je nicméně určují zpráva od posudkového lékaře České správy sociálního zabezpečení. Ten totiž na základě zdravotní dokumentace a sociálního šetření, při kterém úředníci posoudí, kolik z deseti základních životních potřeb zvládá nemocný bez pomoci druhých, rozhodne o takzvaném stupni závislosti. Podrobnosti včetně potřebných formulářů najdete v článku:

Od přiznaného stupně závislosti se následně odvíjí výše příspěvku na péči. Roli ale hraje i věk, osoby mladší 18 let mají nárok na vyšší částky.

Stupeň závislosti Osoby mladší 18 let Osoby starší 18 let I. (lehká závislost) 3300 Kč 880 Kč II. (středně těžká závislost) 6600 Kč 4400 Kč III. (těžká závislost) 9900 Kč 8800 Kč IV. (úplná závislost) 13 200 Kč 13 200 Kč

Novela zákona o sociálních službách teď řeší zvýšení příspěvku na péči ve čtvrtém stupni závislosti – ze současných 13 200 korun na 19 200 korun. Na vyšší příspěvek ale nedosáhne každý. Podmínkou je, že pomoc nemocnému či nemohoucímu poskytuje osoba blízká, případně asistent sociální péče. Osobám, které jsou v některém z lůžkových zařízení, zůstane původní částka 13 200 korun. Opatření by se mělo podle odhadu Ministerstva práce a sociálních věcí dotknout zhruba 25 tisíc lidí z celkových pětačtyřiceti tisíc, kteří aktuálně příspěvek na péči ve IV. stupni závislosti pobírají.

Podle stávajících pravidel pak můžou ještě o dva tisíce korun navíc požádat rodiče pečující o čtyř- až sedmileté dítě závislé v III. nebo IV. stupni nebo rodiny s nezaopatřeným dítětem, pokud je jejich příjem nižší než dvojnásobek životního minima. Rodiče pečující o dítě ve IV. stupni závislosti ale nově o možnost zvýšení příspěvku přijdou. S navýšením pro děti ve III. stupni závislosti a pro rodiny s nízkými příjmy novela počítá i nadále.

Propojeno! Vyšší příspěvek na péči i delší pobyt v nemocnici bez odebrání příspěvku má ulevit také osobám, které o nemocné příbuzné pečují. Často totiž může jít o jediný stálý příjem, který rodina má. Jak se v případě pečujících řeší zdravotní a sociální pojištění? Poradíme. Končím v práci kvůli péči o blízkého. Mám platit zdravotní a sociální?

Kromě zvýšení příspěvku novela zavádí ještě jednu změnu. Prodloužení doby, po kterou může být člověk pobírající příspěvek hospitalizovaný, aniž o dávku přišel. Aktuálně platí, že příspěvek na péči úřad práce nevyplatí, pokud budete v péči zdravotnického zařízení celý kalendářní měsíc. Nově by měla lhůta dělat dva po sobě jdoucí kalendářní měsíce. Novinka se bude opět týkat pouze osob, o které pečuje osoba blízká nebo asistent sociální péče.

Podpora rodin s vícerčaty

Další novinkou, kterou chce ministerstvo práce v rámci novely zavést, je podpora rodičů, kterým se narodily tři nebo víc dětí současně. Už teď platí, že rodiny s trojčaty a vícerčaty můžou bezplatně využít pomoc pečovatelské služby. Pečovatelky rodičům uleví od domácích prací, přebalit nebo nakrmit dítě ale nesmějí. A právě to chce ministerstvo pomocí novely změnit – pečovatelská služba by nově mohla zajišťovat i přímou péči o děti.

Vyšší rodičák pro vícerčata Rozšíření kompetencí pro pečovatelky není jediná pomoc, která se pro rodiny s vícerčaty chystá. Poslanci před týdnem schválili novelu zákona o státní sociální podpoře, která mimo jiné řeší zvýšení rodičovského příspěvku právě pro rodiče vícerčat. Rodičovský příspěvek by se měl v jejich případě zvýšit 1,5krát, celkem tedy na 330 000 korun. Chystanou novinku ovšem ještě musí odsouhlasit Senát a následně prezident.

Pečovatelská služba by měla být i nadále bezplatná, pomoc pečovatelek můžou rodiče využít nejdéle do čtyř let věku dětí. Pečovatelskou službu je potřeba poptávat u registrovaných poskytovatelů sociálních služeb.

Péče hospiců jako oficiální služba

Vedle vyššího příspěvku na péči a rozšíření kompetencí pečovatelek se vláda zabývala také ukotvením hospiců v zákoně. Nakonec ovšem nebude hospicová péče definovaná v zákoně o sociálních službách, ale v zákoně o zdravotnických službách. Oba zákony nicméně budou provázané, jelikož i v hospicech se poskytují sociální služby. Hospicovou péči budou navíc nově smět nabízet poskytovatelé zdravotních služeb paliativní nebo domácí péče, kteří se registrují podle požadavků zákona o sociálních službách. „Pro oblast péče o nevyléčitelně nemocné je to velký krok vpřed. Zakotvení této formy služeb je něco, co v českém právu dlouhodobě chybělo a mohlo to mít negativní vliv i na dostupnost paliativní, potažmo hospicové péče pro české pacienty,“ komentoval novinku ministr zdravotnictví Miloslav Ludvík.

Absence zákonného rámce pro hospice znamenala především minimum peněz od státu. Díky zmíněným krokům je ale bude možné přidat na úhradovou vyhlášku a proplácet část jejich nákladů z veřejného zdravotního pojištění. Podle ministra zdravotnictví Ludvíka povede toto opatření k větší dostupnosti hospicové péče pro všechny, kteří ji potřebují.