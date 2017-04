Penzijko: Jak měnit staré za nové

Plánujete přestup ze starého penzijka, chcete změnit penzijní společnost nebo třeba jen upravit investiční strategii? Přečtěte si, kolik zaplatíte, jak dlouho to potrvá a na co byste si měli dávat pozor.

Necelé čtyři miliony lidí, kteří si posílají peníze na penzijní připojištění, nebudou skákat radostí, až jim v následujících týdnech přijde výpis z účtu u penzijní společnosti. Výnosy za rok 2016 budou mizivé, podle odhadů finančních analytiků od půl do jednoho procenta. Inflaci, která loni činila 0,7 procenta, zřejmě překonají jen tři fondy z osmi. A bude hůř. Transformované fondy, odkázané na ultrakonzervativní investice, díky kterým dodržují zákonnou povinnost každoročního nezáporného zhodnocení, totiž nemají při současných minimálních úrokových sazbách možnost, jak tento trend v nejbližší době zvrátit. To při pohledu na rostoucí inflaci, která v březnu dosáhla už na 2,6 procenta, není moc dobrá zpráva.

Vábení nového penzijka

Penzijní společnosti radí klientům, kteří chtějí dosáhnout na atraktivnější zhodnocení, aby svou pozornost zaměřili na doplňkové penzijní spoření, které může být pro dlouhodobé ukládání peněz výhodnější. S možností vyššího zisku roste ale zároveň i riziko. Fondy penzijního spoření na rozdíl od fondů klasického penzijního připojištění nezaručují, že se investice nedostane také do minusu. Kromě možnosti výsluhové penze (vybrání poloviny našetřených peněz po patnácti letech spoření, které je možné v penzijním připojištění) se tak musíte rozloučit i s jistotou „černé nuly“.

Do doplňkového penzijního spoření od ledna 2013, kdy bylo spuštěno, zatím vstoupilo zhruba šest set tisíc lidí. Penzijní společností ale věří, že zájem o účastnické fondy bude časem větší. „Očekáváme, že počty klientů budou stoupat. Důležitá je skutečnost, že je systém po bouřlivém období (reforma, 2. pilíř atd.) zafixovaný a že proběhly důležité pozitivní změny (snížení věku pro výplatu, zatraktivnění produktu pro prodejce, dětské spoření, navýšení možnosti daňových odpočtů atd.). Lidé postupně začínají penzijku zase věřit, teď je potřeba hlavně klid,“ říká mluvčí Asociace penzijních společností Jan Sedláček.

České konzervy I lidé, kteří se rozhodnou pro doplňkové penzijní spoření, nejčastěji posílají peníze do konzervativních fondů, jejichž výnosy se od výnosů klasického penzijka neliší. Do dynamických strategií míří jen malá část celkového objemu investovaných peněz. „Příčin je víc. Na straně bank to může být určitá institucionální setrvačnost. Když navíc budete klienty tlačit do rizika, vždycky riskujete, že vám to při další panice na trzích někdo omlátí o hlavu. Za nepřiměřeně konzervativní portfolio vás nikdo před soud nepožene. Osobně si ale myslím, že hlavní příčinou je paradoxně hlavní výhoda produktu, tedy státní podpora. Většina klientů prostě jde po státním příspěvku a nic dalšího neřeší. Málokdo si spočítá, jak se efekt státní podpory v čase naředí a že na třicetiletém horizontu je mnohem důležitější přiměřená investiční strategie,“ připomíná Aleš Tůma z finančněporadenské společnosti Partners.

Jak na změnu

Jestliže se rozhodnete přestoupit ze starého do nového penzijka, počítejte s tím, že změna nějakou dobu potrvá. Rychlejší to bude v případě, že zůstáváte u stejné penzijní společnosti. V takovém případě vás čeká dvouměsíční výpovědní lhůta v penzijním připojištění plus další měsíc pro převod peněz do nového fondu doplňkového penzijního spoření. Některé penzijní společnosti jsou ale schopné zvládnout tento přestup rychleji. Za změnu v rámci jedné penzijní společnosti není účtován žádný poplatek.

Horší je to v případě, že chcete peníze převést do jiné penzijní společnosti. Přestupovat mezi penzijními společnostmi jde jen v rámci nového penzijka, takže se přestup protáhne. A protože vaše stávající společnost není nijak motivovaná k rychlosti, můžete čekat, že maximálně využije zákonné časové limity. „Mechanismus převodu z transformovaných fondů do účastnických fondů jedné penzijní společnosti a jejich následné převedení do účastnických fondů druhé společnosti není administrativně jednoduchý a je daný výpovědními lhůtami v penzijních plánech a obchodních podmínkách. Před prvním převodem do doplňkového penzijního spoření ho navíc komplikuje nutnost ověření u Ministerstva financí, zda účastník nemá u některého transformovaného fondu jiné společnosti ‚zmrazenou‘ smlouvu. Celé to může trvat čtyři až sedm měsíců,“ upozorňuje Pavel Racocha, předseda představenstva a výkonný ředitel KB Penzijní společnosti. Pokud máte navíc smlouvu v první penzijní společnosti uzavřenou kratší dobu než pět let, můžou vám naúčtovat poplatek až 800 korun.

Výhodou je aspoň to, že stejně jako v případě běžných bankovních účtů v rámci bankovní mobility, nemusíte běhat na více míst. „O převod stačí požádat u nové penzijní společnosti, kam chce účastník spoření přestoupit, součástí převodu je tam i založení nové smlouvy. Nicméně jeho současná společnost bude požadovat ověření podpisů na výpovědi a žádosti o převod prostředků do nové penzijní společnosti,“ říká Pavla Kozáková z tiskového centra České spořitelny.

Úprava investiční strategie

Měnit nemusíte jen penzijní společnost, ale v rámci nového penzijka třeba investiční strategii, tedy rozložení vašich úspor mezi konzervativní, vyvážené a dynamické účastnické fondy. V takovém případě podle zákona platí, že máte nárok na jednu bezplatnou změnu strategie v kalendářním roce, každá další úprava může být zpoplatněna až pěti set korunami. V následující tabulce je podrobný přehled, kolik si jednotlivé penzijní společnosti podle aktuálních sazebníků účtují a jakým způsobem je změnu možné provést.

„První změna investiční strategie je v každém kalendářním roce zdarma (nevyužité změny se do dalšího roku převádí) a každá další změna stojí maximálně 60 Kč. O změnu lze požádat on-line prostřednictvím webových stránek, kde je k dispozici formulář ke stažení a nahrání s podpisem účastníka, případně ji lze provést i přes obchodního zástupce.“

„Změnu lze provádět kdykoliv a bez poplatků. Našim klientům však častou změnu strategie nedoporučujeme. Prozatím je nutné, aby klient provedl změnu se svým poradcem, protože je nezbytné ověřit vhodnost strategie pro účastníka. On-line verzi připravujeme.“

„Změna strategie je zdarma jedenkrát v kalendářním roce, za druhou a další změnu v kalendářním roce je účtováno 100 Kč. Změnu je možné oznámit prostřednictvím e-mailu.“

„Strategii spoření lze měnit jedenkrát ročně zdarma, druhá a každá další změna strategie spoření je aktuálně zpoplatněna dle aktuálního sazebníku poplatkem 500 Kč. Změna se provádí osobně na pobočce nebo u poradce.“

„Změna strategie spoření je zdarma. Vyžaduje ověření podpisu klienta, proto je nutné navštívit pobočku nebo si nechat podpis úředně ověřit např. u notáře nebo na poště vybavené službou Czech Point.“

„Změna strategie spoření častěji než dvakrát v kalendářním roce: poplatek 500 Kč. Po celý rok 2017 poplatek neúčtujeme – je tedy možná i vícenásobná změna zdarma. Změnu je možné provést online, komplikuje to však požadavek na zpracování investičního dotazníku.“

„Způsobů, jak změnu strategie vyřídit, je několik: online přes klientský portál Moje NN, korespondenčně (odesláním formuláře Žádost o změnu strategie spoření ve smlouvě o doplňkovém penzijním spoření) nebo osobně na pobočce.“

„Změna strategie spoření jednou ročně je zdarma, každá další změna ve stejném období je zpoplatněna částkou 500 Kč. Změnu lze provést i online, ale klientům doporučujeme vždy předem tento krok konzultovat se svým finančním poradcem.“