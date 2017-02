Vymáhání alimentů: Pomoc od státu, soud či exekutor

Podle posledního sčítání lidu z roku 2011 je v Česku kolem pěti set tisíc neúplných domácností (v 463 tisících případech jde přitom o matky samoživitelky). Těm z nich, kterým bývalý partner/partnerka neplatí soudem stanovené výživné, chce ministryně práce a sociálních věcí pomoct prostřednictvím zálohového (nebo zálohovaného, používají se obě varianty) výživného. Rodič, který se nemůže dočkat alimentů, by je dostal (částečně nebo úplně) proplacené od státu, který by stejnou částku sám od neplatiče vymáhal. Zavedení zálohovaného výživného se ministryně snažila prosadit již několikrát, až nyní ji ale dali zelenou všichni koaliční partneři. Ministryně tak brzy vládě předloží návrh zákona o zálohovaném výživném.

Vymáhání se rodiče nevyhnou

Nárok na zálohované výživné by měli mít rodiče nezaopatřených dětí, kterým druhý rodič dluží soudem stanovené alimenty déle než tři měsíce a dlužnou částku se jim nedaří vymoct ani soudní cestou nebo s pomocí exekuce rovněž po dobu tří měsíců. Právě pomoc soudu, případně exekutora, jsou aktuálně jediné dvě možnosti, jak se dostat k výživnému, pokud domluva s expartnerem nefunguje. V prvním případě jde o takzvaný soudní výkon rozhodnutí. Rodič musí na soud, který vydal rozhodnutí o výši výživného, podat návrh na výkon soudního rozhodnutí. Příslušný soud by pak měl placení alimentů vynutit. Do návrhu by měl žadatel zároveň uvést, jakým způsobem má soud dlužnou částku od neplatiče dostat. Vybírat přitom může ze dvou možností – srážek z bankovního účtu, nebo ze mzdy.

Druhým způsobem je exekuční řízení. V tomto případě se rodič může obrátit na libovolného exekutora. Připravit si musí exekuční titul, tedy dokument, který prokazuje závazek expartnera, nejčastěji jde o soudní rozhodnutí o výši výživného. S exekutorem bezplatně sepíše návrh na nařízení exekuce, který exekutor následně předá exekučnímu soudu. Do vymáhání dlužného výživného se pak exekutor pustí, jakmile soud exekuci nařídí. Obstaví dlužníkovi účet, zajistí srážky ze mzdy nebo zabaví majetek a následně ho prodá v dražbě. Zároveň platí, že výživné je přednostní pohledávkou, která se uspokojuje před případnými dalšími věřiteli. Vedle toho může exekutor dlužníkovi, který neplatí alimenty na dítě mladší 18 let, zabavit v rámci donucování také řidičský průkaz. Výjimku tvoří pouze osoby, které auto potřebují k výdělečné činnosti, třeba řidiči z povolání. Dlužník může dostat řidičák zpět, jakmile dlužné výživné dorovná.

Zálohy na alimenty. Jen pro nejchudší?

Rozběhnutý soud nebo exekuce ale nebudou jedinou podmínkou. Pro přiznání zálohového výživného bude rozhodující také příjem rodiny. Aktuálně jsou ve hře dvě varianty, respektive hranice čistého příjmu, která nesmí překročit:

2,7násobek životního minima žadatele a společně posuzovaných osob

čtyř- nebo pětinásobek životního minima žadatele a společně posuzovaných osob

Životní minimum závisí na počtu členů domácnosti – například pro rodinu o jednom dospělém a dítěti do 15 let je životním minimem částka 5280 korun. Její 2,7násobek dělá 14 256 korun, čtyřnásobek 21 120 korun a pětinásobek 26 400 korun. Zálohové výživné by pak měly úřady práce poskytovat ve výši stanovené soudem, maximálně ale do výše 1,2násobku životního minima dítěte – v praxi by tedy mohlo jít o částky 2088 korun, 2892 korun a 2940 korun v závislosti na věku dítěte. Částka podle ministerstva přibližně odpovídá průměrné výši výživného s ohledem na věk dítěte stanovované soudy.

Kalkulačka životního minima Životní minimum je společensky uznaná hranice měsíčního příjmu, která má pokrýt základní potřeby jako jídlo, oblečení, hygienu. V roce 2017 dělá: 3410 Kč pro jedince

3140 Kč pro prvního dospělého v domácnosti

2830 Kč pro druhého (a každého dalšího) dospělého

1740 Kč pro dítě do 6 let

2410 Kč pro dítě do 15 let

2450 Kč pro dítě do 26 let. Komu se nechce počítat, ať si nechá životní minimum vypočítat naším kalkulátorem Spočítejte si životní minimum 2017 Počet členů rodiny děti do 6 let: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 děti od 6 do 15 let: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 od 15 do 26 let (studující) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dospělí: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Měsíční příjem rodiny: Kč Další kalkulačky Příspěvek na bydlení 2017

Přídavky na dítě

Podpora v nezaměstnanosti 2017

Všechny kalkulačky

Další možnost: Trestní oznámení

Rodiče, kterým bývalý partner dluží na alimentech, mají kromě soudního výkonu rozhodnutí a exekuce ještě jednu , jak se peněz domáhat. Trestní oznámení. Konkrétně je možné obrátit se na policii v momentě, kdy bývalý partner neplní vyživovací povinnost déle než čtyři měsíce. Následně se rozjede trestní stíhání. Pokud rodič dluh vyrovná nebo projeví takzvanou účinnou lítost, například zaplatí alespoň část dluhu, trestní stíhání se zastaví. Podání trestního stíhání samozřejmě není zárukou, že rodič na nezaplacené alimenty skutečně dosáhne – řada dlužníků nicméně může ze strachu z vězení začít platit.

Zákonné mantinely

Pokud jde o výživné, české zákony aktuálně řeší pouze jediné – každý rodič má vůči svým dětem vyživovací povinnost, bez ohledu na to, zda spolu žijí ve společné domácnosti nebo se třeba prakticky nevídají. Konkrétní částky výživného už ale zákon nestanovuje, v praxi proto závisí především na rozhodnutí soudu, potažmo dohodě obou rodičů.