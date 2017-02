Mimořádná okamžitá pomoc 2017: Kdy můžete žádat

Tým odborných poradců je tu pro vás.

Poslední dotaz: Podmínky péče o dítě do 4-let

Poradna > Sociální poradna > Rodičovská dovolená

Otázka: Dobrý den, ráda bych se zeptala na podmínky péče o dítě do 4-let věku v roce 2017. 1) V případě, že by mi zaměstnavatel odsouhlasil "neplacené volno kvůli péči o dítě" (jiným způsobem to asi nejde,... více

Ostatní

Mateřská dovolená

Rodičovská dovolená