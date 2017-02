Kdo zaplatí daň uvalenou na banky? Banky ne...

ČSSD rozjíždí předvolební boj. Jedním z jeho prvních výstřelů je návrh na zavedení speciální sektorové daně – a sektor, který si má připravit portmonku, je sektor bankovní. Inu, banky jsou bohaté, zlé a nadnárodní a je potřeba jim trochu pustit žilou, ostatně zbohatly z peněz lidu, tak ať se nezlobí, zas trochu jejich peněz lidu rozdáme. Na to nejeden volič uslyší.

Zaplatí to bohatí? Jako obvykle – ne

Peníze jsou potřeba vždycky – zvlášť když chceme rozdávat. A tak se lze důvodně obávat, že přijdou další střely podobného ražení. Nebude div, když se pan předseda zase vytasí s vyšší daní z příjmů pro právnické osoby. Mluví o ní konečně už dlouho. A pak je tu oblíbená progresivní daň, bereš hodně, hodně plať, to by bylo, aby nepřišla napřetřes.

Budoucí zemský ráj mají tedy nám všem zaplatit naši bohatí přátelé.

Jenže zaplatí ji skutečně oni? Tak tedy kupříkladu ona bankovní daň. Myslíte, že vám ji tím či oním způsobem nepřeúčtují? Sníží úročení vkladů (momentálně ho tedy nemají kam snižovat, ale až začnou růst úrokové sazby, budou banky zvedat úroky pomaleji) nebo zvýší úroky u úvěrů, prostě a jednoduše si vezmou vyšší marži mezi úrokem z úvěru a úroky u vkladů. Na ziskovost bank daň vliv mít nebude, ale pocítí ji každý na svém účtu. Pokud pan Sobotka tvrdí, že bankovní daň přinese jedenáct miliard korun na daních navíc, tak o těch jedenáct miliard korun nebudou mít míň banky, ale lidé.

Vyšší firemní daň? Tentýž případ, když zvýšíte daně firmě, nesedne si do kouta a nebude plakat, že má nižší zisky, v první řadě zvýší ceny zboží a služeb. i zvýšení firemní daně zaplatí občané. Případně, když zvednete daně příliš, firma přesune do zahraničí sídlo, nebo rovnou i výrobu a stát tak přijde nejenom o poplatníky, ale navíc se ještě bude muset postarat o nezaměstnané.

Progresivní daň? Chcete víc podojit bohaté? Budete je motivovat k tomu, aby svoje příjmy tajili, a budete muset vymýšlet další sledovací a reportovací systémy. Navíc ti nejbohatší beztak nemají vysoký vlastní příjem, ale mají všechno ve firmách a různých fondech a není pro ně až tak velký problém bohatství přesunout do zahraničí, nebo v případě potřeby rovnou změnit daňovou rezidenci a platit nižší daně třeba v Monaku.

Džungle

Nerad se míchám do politiky. Ale dvě důležitá politická témata si troufám komentovat – daně a důchodový systém. K důchodovému systému se vrátím jindy. Pokud jde o daně, má-li země dlouhodobě prosperovat a občanům růst životní úroveň, bylo by dobré celý daňový systém předělat, aby splňoval tři základní podmínky:

maximální jednoduchost a transparentnost

kontinuálnost

přiměřená míra zdanění

Kolik lidí v republice si samo dokáže spočítat, jakou má platit daň z příjmu? Kolik lidí rozumí tomu, jak se počítají odvody na sociální a zdravotní pojištění (což jsou jen jinak pojmenované daně)? Kolik mladých lidí ví, co to je sleva na poplatníka a jaké další slevy na dani může uplatňovat? A to se bavíme jen o zdanění příjmů. Pak tu máme náruč dalších daní…

Řekněme, že třeba víte, i když za vás přiznání vyplňuje zaměstnavatel, kolik jste zaplatili na dani z příjmů. Asi víte, kolik jste zaplatili na dani z nemovitosti. Možná vás zajímalo, kolik za vás odvedli na zdravotním a sociálním (a víte, že sociální platíte dvakrát, menší sumu odvádí zaměstnavatel za vás, větší platí jakoby za sebe – ale vydělávat na ni stejně budete vy). Ale kdo asi tuší, kolik minulý rok zaplatil v obchodech na dani z přidané hodnoty? Kolik peněz jste připlatili na spotřební dani při tankování benzinu? Kolik peněz jste připláceli na podporované zdroje energie nebo jiné nesmysly ve faktuře za elektřinu?

Kam jdou vaše daně? Ukáže vám to interaktivní grafika na Peníze.cz! Kam jdou vaše daně? Možná má leckdo z vás na jazyku peprnou odpověď. Interaktivní grafika na Peníze.cz určitě nebude tak pregnantní, ale výstižná je určitě. Stačí zadat mzdu, obratem se dozvíte, kolik zaplatíte na daních denně, měsíčně, ročně. A kolik z toho přijde do jakého veřejného rozpočtu.

Různých daní a poplatků je nesmyslně mnoho a experti (zdaleka nejen) z ČSSD by rádi zaváděli další a ještě víc systém komplikovali. Daňové zákony se u nás mění několikrát do roka, největší změny zpravidla přicházejí na přelomu roku a pak se ještě řeší jejich odložená účinnost (nebo – výkřik posledních let – zpětná účinnost)… Plavou v tom účetní i daňoví poradci, tak jak by si mohl běžný občan sám počítat daně a vyplnit všechny formuláře? Vždyť jen § 4 zákona o daních z příjmů uvádí v prvním odstavci 36 položek osvoboditelných od daně z příjmů fyzických osob. A to je prosím daň z příjmů, která patří k těm jednodušším. V zákoně o DPH aby se koza vyznala.

Daňový systém potřebuje radikálně zjednodušit, aby ho chápal pokud možno každý svéprávný občan a dokázal si daň spočítat na jednom řádku. (Příjmy – výdaje) × sazba daně = daň z příjmu. Nebo obdobně výdaje × sazba daně = daň ze spotřeby. A systém musí být kontinuální, neměl by se neustále měnit a zneužívat pro politické kampaně.

Daňový systém by měl mít co nejméně výjimek a osvobození. Jednotná sazba pro všechny, ať už na úrovni příjmů, nebo na úrovni výdajů (DPH). Tím pádem také minimální manévrovací prostor pro daňové podvody. Osobně bych také zrušil nesmyslné daně, jako je silniční daň, daň z nabytí nemovitosti nebo samotnou daň z nemovitosti. Je nestoudné lidi trestat za to, že si našetřili (zdaněné!) peníze a koupili si za ně nemovitost.

Půl mně, půl státu?

Míra zdanění má být přiměřená tomu, jaké služby stát zajišťuje. Rozhodně nevidím důvod, proč by měl stát zvyšovat daně, když za to nenabízí nové služby navíc. Nehledě na to, že minulý rok skončil státní rozpočet v přebytku. Většina ekonomů se určitě shodne na tom, že teď je naopak prostor pro snížení daní. Ostatně míra zdanění je v Česku zbytečně vysoká.

Průměrná daňová zátěž v Česku je někde kolem 50 procent. Hodně? Málo? Já myslím, že hodně, ale jsou v Evropě i větší extrémy. Nejde ale o to, srovnávat se s jinými zeměmi. Jde o to si říct, co všechno za ty daně dostáváme a jestli případně chceme dostávat od státu víc i za cenu vyššího zdanění, nebo jestli chceme dostávat méně a platit adekvátně nižší daně.

Radikální zjednodušení daňového systému by samo o sobě přineslo značné administrativní úspory státu a především firmám, které by pak z vyšších zisků odvedly víc na dani z příjmu. S jednodušším systémem by také ubylo daňových úniků. Celková daňová zátěž by tedy mohla klesnout. A znovu: s nižší daňovou zátěží by se méně lidí daním vyhýbalo.

Pokud tedy, drazí politikové všech stran máte (správný) pocit, že je potřeba na daních něco měnit, rád bych vás poprosil o trochu soudnosti. Daňovou džungli je potřeba prosekávat, ne do ní přesazovat nové bizarní rostliny, aby nakonec přebujelá vegetace zadusila veškerý další život. Pokud si chcete dát nějaký cíl, ať jsou to daně nastavené tak, aby je řekněme devadesát procent populace bylo schopno pochopit. Ať jsou nižší. A v neposlední řadě, ať je to systém aspoň na deset let.

Mimochodem – je to taky populistický program. Ovšem pro odvážné.