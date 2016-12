Paralelní Polis: EET je nemorální

Diskuze

Pepo, vy byste z fleku mohl vstoupit do ANO. Pokud tam už nejste. Předpoklady na to máte. Požadavky pro členství jsou pouze dva - blb a Babišův vlezdoprdelka.

17. 12. 2016 | 23:06 | Rada

"Tak jako pan Babiš "vyrobil" malou firmu Čapí hnízdo, na kterou dostal 50M dotaci, protože na "velkou firmu" by ji nedostal. A zdaleka není sám, kdo to udělal."

Jestli si to dobře pamatuju, tak to bylo 50 milionů Euro,...