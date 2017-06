Vyšší slevy na dítě od července, zbytek příští rok. Co a kdy mění daňový balíček

Za míň peněz stejně muziky

Rodičům s dětmi stát dost možná uleví i jinde. Vláda totiž před časem schválila nižší sociální pojištění pro rodiče se dvěma a více dětmi. Protože novela ještě neprošla ani prvním čtením v Poslanecké sněmovně, je samozřejmě otázka, jestli se zákon do voleb stihne schválit. Přesto pro vás máme kalkulačku, která propočte, jak by se snížení sazeb promítlo do vašich příjmů.