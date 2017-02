Daňové přiznání za rok 2016: Snižte si základ daně z příjmů, zaplatíte míň

Pořizovat si životní pojištění kvůli tomu, abyste „ušetřili na daních“, to je konina. To ale neznamená, že je konina pořídit si pojistku kvůli tomu, k čemu je na světě: tedy kvůli zajištění. Pomůžeme vám porovnat, co je v nabidce, a vybrat to, co vám sedne.