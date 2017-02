Komu návrat slev na manželku a dítě zdraží daně. Jak se připravit

Podnikatelům, kteří v přiznání místo skutečných vypisují jen paušální procenta, se od příštího přiznání vracejí slevy na manžely a děti! Ve slavnostním ohňostroji ale zaniklo, že pro většinu těchto podnikatelů návrat daňových slev ve skutečnosti znamená prodělek. A nejde jen o ty, kteří manžela a děti nemají. Připravte se, zaplatíte! Poradíme, jak na to, aby to bylo co nejmíň.