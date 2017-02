Daň z příjmů: Kdo musí v roce 2017 podat daňové přiznání

| rubrika: Jak na to | 22. 2. 2017

Daňové přiznání za rok 2016 je třeba podat do třetího dubna. Pokud vám přiznání zpracovává daňový poradce, je lhůta o tři měsíce delší – musíte ale poradci podepsat plnou moc a do třetího dubna ji doručit finančnímu úřadu, daňové přiznání se pak odevzdává nejpozději do třetího července.

Zaměstnanci: Kdo podává daňové přiznání

Jestli jste byli celý rok zaměstnaní u jednoho zaměstnavatele a jiné příjmy neměli, daňové přiznání nemusíte řešit, zálohy na daň z příjmů za vás odvádí zaměstnavatel a postará se i o roční zúčtování daně. Jestli jste během roku 2016 vystřídali zaměstnavatelů víc, ale nikdy jste nepracovali pro dva současně, daňové záležitosti za vás může vyřídit poslední z nich. Podmínkou v obou případech je, že jste u zaměstnavatele nejpozději do 15. února podepsali prohlášení k dani za předešlý rok. Do stejného termínu bylo třeba dodat účtárně zaměstnavatele všechna potvrzení, která dokládají váš nárok na odpočty od základu daně a daňové slevy.

Sám musí daňové přiznání za loňský rok podat zaměstnanec, který:

Zaměstnanci, kteří mají povinnost podat daňové přiznání, si musí u zaměstnavatele říct o potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti za rok 2016 a k přiznání ho připojit.

Srážková daň: Přiznávám příjmy?

Jestli jste měli v roce 2016 pouze příjmy, které se danily srážkovou daní, daňové přiznání v roce 2017 podávat nemusíte. Srážkovou daní se daní například úroky z běžného účtu, úroky ze stavebního spoření, dluhopisů, výnosy z vkladních knížek nebo podíly na zisku. A také příjmy z výher, které nejsou osvobozené od daně. Někdy se srážková daň strhává také z příjmů z dohod o provedení práce a autorských honorářů:

Příjmy z DPP zdaněné srážkovou daní můžete do daňového přiznání (dobrovolně) zahrnout. Pokud jste loni měli celkově jen nízké příjmy, dostanete sraženou daň zpět. Zahrnutí příjmů zdaněných srážkovou daní umožní víc (případně i plně) využít daňové slevy a nezdanitelné části základu daně. Potřebovat budete potvrzení o příjmech za loňský rok od zaměstnavatele. Příjmy z autorských honorářů, ze kterých byla stržená srážková daň, do daňového přiznání zahrnovat nelze.

Tip! Přiznání jako polehčující okolnost Komu se vyplatí přiznat, i když nemusí Pokud jste byli v roce 2016 zaměstnaní jen část roku a zbytek času jste „trávili“ v evidenci úřadu práce a pobírali podporu v nezaměstnanosti (která je od daně z příjmů osvobozena) nebo jste byli třeba na mateřské, vyplatí se vám daňové přiznání podat. Jestli jste totiž alespoň po část roku měli zdanitelné příjmy, můžete uplatnit základní daňovou slevu na poplatníka, která dělá za loňský rok 24 840 korun a uplatňuje se v plné výši nezávisle na tom, jak dlouho výdělečná činnost trvala. Pokud jste slevu na poplatníka v průběhu roku neuplatnili v plné výši (každý měsíc se uplatňuje jen poměrná část), finanční úřad vám vyplatí „vratku“ daně. Totéž platí pro studenty. A jestli pracovali v průběhu roku jen u jednoho zaměstnavatele (třeba v rámci brigády), mohou ho požádat o provedení ročního zúčtování a vratku daně dostanou, aniž sami museli daňové přiznání podávat.

Co není předmětem daně z příjmů

Z některých příjmů se daň neplatí a nemusíte je ani přiznávat. Jestli daňové přiznání tak jako tak podáváte, příjmy, které nejsou předmětem daně, do něj neuvádějte. Jde například o:

úvěry a zápůjčky (s výjimkami popsanými v zákoně),

příjmy získané restitucí,

příjmy získané nabytím akcií nebo podílových listů podle zákona upravujícího podmínky převodu majetku státu na jiné osoby,

příjmy z rozšíření rozsahu nebo vypořádání společného jmění manželů,

příjem plynoucí z titulu odškodnění přiznaného mezinárodním trestním soudem, mezinárodním trestním tribunálem, popřípadě obdobným mezinárodním soudním orgánem,

příjem plynoucí z titulu spravedlivého zadostiučinění přiznaného Evropským soudem pro lidská práva, které je Česká republika povinna uhradit,

příjmy poplatníka, který vypomáhá s domácími pracemi, a to za stravu a ubytování (au-pair),

příjmy získané převodem majetku od osoby blízké, která byla zemědělským podnikatelem a předčasně ukončila provozování zemědělské činnosti,

příjmy z vypořádání mezi podílovými spoluvlastníky rozdělením majetku podle velikosti jejich podílů,

pro zaměstnance nejsou předmětem daně příjmy z cestovních náhrad, poskytnuté pracovní oděvy, obuv apod.

Celý seznam příjmů, které nejsou předmětem daně, najdete v § 3 zákona o daních z příjmů.

Podnikání, důchod, studium, mateřská

Přiznání k dani z příjmů musí podat každý podnikatel, který si loni podnikáním vydělal víc než patnáct tisíc korun (myšlený je příjem před odečtem výdajů). Povinně podává přiznání i podnikatel, který loni skončil ve ztrátě (kterou případně může odečítat v dalších letech). A také každý, kdo loni neměl příjmy ze závislé činnosti (tedy ze zaměstnání), ale je důchodce, student nebo třeba matka na rodičovské a v rámci přivýdělku si (třeba podnikáním nebo pronájmem) vydělal víc než patnáct tisíc za rok (myšleny jsou opět hrubé příjmy nikoli zisk).

Důchody z roku 2016 jsou od daně z příjmů osvobozené do částky 356 400 korun (což odpovídá měsíční penzi 29 700 korun), důchod nad tuto částku musíte zdanit. Dřív také platilo, že když máte k důchodu ještě další zdanitelný příjem, například ze zaměstnání, podnikání nebo pronájmu, který v součtu převýšil 840 tisíc za rok, musíte podat daňové přiznání a zdanit všechny příjmy včetně důchodu – Ústavní soud ale loni toto ustanovení zrušil, důchodci, kteří měli v roce 2016 vysoké přivýdělky, penze danit nemusí.

Příjmy z pronájmu

Přiznávají a daní se také příjmy z pronájmu nemovitostí, bytů nebo movitých věcí. Pokud ale jde pouze o příležitostný pronájem movité věci s příjmem do třiceti tisíc za rok, daň ani přiznání řešit nemusíte. To samé platí, pokud máte příjmy ze závislé činnosti (typicky ze zaměstnání) a vaše příjmy z pronájmu movitých nebo nemovitých věcí nejsou vyšší než šest tisíc za rok. Nebo pokud jste důchodce, student či matka na rodičovské a vaše roční příjmy z pronájmu nepřevýší patnáct tisíc.

Příjmy z kapitálového majetku

Danit a přiznávat se musejí i příjmy z kapitálového majetku, tedy příjmy plynoucí z toho, že máte nějaký finanční majetek: peníze, obchodní podíly, cenné papíry, pohledávky z půjček a podobně. Velká část těchto příjmů je zdaněná srážkovou daní už u zdroje, pak nemusíte daň z příjmů ani daňové přiznání řešit. Přiznat byste ale měli například nabyté úroky z půjček.

Ostatní příjmy podléhající dani

Dále se daní a přiznávají třeba příjmy z výher v loteriích a sázkách, příjmy ze zděděných práv z průmyslového a jiného duševního vlastnictví, včetně práv autorských nebo příjmy z příležitostných pronájmů či činností. Celý výčet ostatních příjmů podléhajících dani, najdete v § 10 zákona o daních z příjmů.

Příležitostné příjmy do 30 tisíc

Když příjmy (před odečtem výdajů) z příležitostných činností nejsou vyšší než třicet tisíc za rok, nemusí se danit ani přiznávat. Kdo limit překročí, musí podat daňové přiznání a všechny příležitostné příjmy zdanit.

Za příležitostné se považují pouze příjmy z činností, kterým se věnujete výjimečně, nárazově, nesmí jít o pravidelnou činnost.

Mezi příležitostné příjmy patří:

příležitostné činnosti kromě činností, které sice provozujete příležitostně, ale máte na ně živnostenský list,

příležitostný pronájem movitých věcí,

zemědělská výroba, když ji neprovozuje podnikatel (samostatně hospodařící rolník),

příjem včelaře; jestli jste během roku měli maximálně 60 včelstev, počítá se jako příležitostný příjem 500 korun na jedno včelstvo.

Mezi příležitostné příjmy nepatří příjmy z autorských honorářů.