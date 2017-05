Jak zaplatit daň z nemovitosti za rok 2017: Čas je do konce května

Přiznání k dani z nemovitých věcí se podávalo do konce ledna. Povinnost se týkala hlavně nových majitelů nemovitostí a lidí, kteří na své nemovitosti v roce 2016 dělali větší změny.

Zaplatit daň z nemovitých věcí každoročně musí každý majitel nemovitosti, nezávisle na tom, jestli daňové přiznání podával letos nebo dřív. Na platbu máte čas do posledního května. Zemědělci a chovatelé ryb tolik spěchat nemusí, zaplatit musí do konce srpna.

V uvedených termínech už by peníze měly být na účtu nebo v pokladně finančního úřadu. Když daň není vyšší než pět tisíc korun, je do konce května (respektive srpna) splatná celá. Jestli vám vychází vyšší, můžete si platbu rozdělit na dvě části: polovičku zaplatit do konce května (srpna) a druhou do konce listopadu, klidně ale můžete daň uhradit už v první splátce celou.

Kolik na dani z nemovitosti zaplatíte

Jak se daň z nemovitosti za rok 2017 počítá, už od nás víte:

Teď není třeba se tím zatěžovat. Jakmile jednou podáte daňové přiznání, stará už se finanční úřad – každý rok vám před splatností daně dá vědět, kolik máte zaplatit. A to i v případě, že se výše daně od loňska změnila, třeba kvůli změně koeficientu ve vaší obci. Finančák poplatníky informuje několika způsoby:

Fyzickým osobám, které nejsou přihlášené k placení daně prostřednictvím SIPO ani ke službě zasílání údajů na e-mail (víc o této možnosti níž), rozesílají finančáky daňové složenky (označené jako Poštovní poukázka A – doklad V/DS,) za které se neplatí poštovní poplatek.

Právnickým osobám, které nemají datovou schránku, chodí z finančního úřadu standardní složenka typu A, která podléhá poštovnímu poplatku podle ceníku České pošty.

Právnickým osobám, které mají datovou schránku a výše daně jim nebyla sdělena platebním výměrem, přijde do datové schránky Informace o daňové povinnosti.

Složenky se rozesílají průběžně, poslední by měly letos do schránek dorazit do 19. května.

Pokud složenku do 19. května nedostanete, zajděte nebo zavolejte na svůj místně příslušný finanční úřad. Stává se, že poplatník zapomene úřadu oznámit změnu bydliště nebo třeba změnu příjmení po svatbě. Složenka se pak nedoručená vrací zpátky. Daň samozřejmě můžete zaplatit i bez složenky, stačí si ověřit správnou částku daně na finančním úřadě.

Poplatníkům, u kterých se výše daně měnila oproti loňsku nebo oproti částce uvedené v daňovém přiznání, sděluje novou výši daně příslušný finanční úřad také hromadným předpisným seznamem, který je na finančáku přístupný k nahlédnutí během května.

Zaostřeno na složenku Všechny složenky jsou opatřeny názvem a číslem účtu finančního úřadu, v jehož obvodu se nemovitost nachází a kterému máte zaplatit. Na horní oddělitelné části složenky najdete: celkovou výši daně z nemovitých věcí na rok 2017,

výši splátek,

termíny splatnosti,

stav vašeho daňového účtu: přeplatky a nedoplatky na dani,

územní pracoviště, kde je uložený váš spis k dani z nemovitých věcí,

QR kód, který umožňuje zaplatit daň přes mobilní bankovnictví. Sami na složenku doplníte částku splatné daně zvýšenou o nedoplatek nebo sníženou o přeplatek. Pozor! Adresa P. O. BOXu, uvedená v levém horním rohu obálky se složenkami, je určena jen pro vracení nedoručitelných složenek, ne pro vaši korespondenci s finančákem. Případné otázky, podněty nebo reklamace směřujte na adresu „svého“ územního pracoviště finančáku, uvedeného na složence.

Kolik složenek přijde

Daň z nemovitých věcí spravuje čtrnáct finančních úřadů se sídlem v krajských městech a Praze. Finančáky vykonávají správu prostřednictvím územních pracovišť, na kterých jsou uložené daňové spisy poplatníků. Daň z nemovitosti se vždy stanovuje za všechny nemovité věci, které vlastníte na území jednoho kraje. Jestli máte nemovitosti na území více krajů, dostanete v jedné obálce složenky za jednotlivé kraje.

Když vám v jednom kraji vychází daň z nemovitosti nižší než pět tisíc korun, dostanete za nemovitosti v tomto kraji jednu složenku. Když je daň vyšší, můžete volitelně platit ve dvou splátkách, takže i složenky dostanete dvě. Jak už jsme ale zmínili, daň klidně můžete zaplatit naráz už v první splátce.

Kdo dostane zprávu e-mailem

Novinkou od letošního roku je, že nemusíte čekat na složenku, ale můžete si nechat kompletní údaje o výši a placení daně z nemovitých věcí poslat e-mailem. K této službě se ale musíte přihlásit, a to nejpozději do patnáctého března daného roku – jednoduše svému místně příslušnému finančáku odevzdáte Žádost ve věci zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí e-mailem.

Jestli platíte daň z nemovitosti u více finančních úřadů, musíte podat žádost na každý zvlášť. Na stejném tiskopisu lze také požádat o změnu e-mailové adresy pro doručování údajů, anebo o ukončení této služby. Když žádost podáte později než 15. března, aktivuje se vám služba až v následujícím daňovém období, tedy příštím roce. Místo složenky pak každoročně dostanete před splatností daně e-mail s údaji pro placení ve formátu PDF. Zpráva obsahuje stejné údaje, jako jsou na alonži složenky, včetně QR kódu, který umožňuje zaplatit daň prostřednictvím internetového bankovnictví nebo mobilních platebních aplikací.

Služba nahrazuje složenku pro placení daně, takže není určená pro poplatníky, kteří platí daň z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO, a právnické osoby, které mají datovou schránku, protože těm se složenky tak jako tak neposílají.

Jak daň z nemovitosti zaplatit

Daň můžete zaplatit složenkou na poště nebo převodem na účet finančáku, případně hotově v pokladně krajského finančního úřadu (jeho název a adresu najdete na složence). Nebo prostřednictvím QR kódu (přes mobilní bankovnictví) na složence nebo v e-mailu od finančního úřadu.

Když se rozhodnete pro platbu bankovním převodem, zadejte stejné údaje (číslo účtu, variabilní symbol atd.), jako jsou uvedené na složence – s jediným rozdílem: konstantní symbol pro platbu bankovním převodem je 1148, při platbě běžnou složenkou 1149, při platbě daňovou složenkou 0001. Variabilním symbolem je buď vaše rodné číslo nebo IČ, pokud ho máte.

Kam poslat peníze Čísla bankovních účtů finančních úřadů

pro placení daně z nemovitých věcí Praha 7755-77628031/0710

Středočeský kraj 7755-77628111/0710

Jihočeský kraj 7755-77627231/0710

Plzeňský kraj 7755-77627311/0710

Karlovarský kraj 7755-77629341/0710

Ústecký kraj 7755-77621411/0710

Liberecký kraj 7755-77628461/0710

Královéhradecký kraj 7755-77626511/0710

Pardubický kraj 7755-77622561/0710

Kraj Vysočina 7755-67626681/0710

Jihomoravský kraj 7755-77628621/0710

Olomoucký kraj 7755-47623811/0710

Moravskoslezský kraj 7755-77621761/0710

Zlínský kraj 7755-47620661/0710

Platit můžete i přes SIPO

Daň z nemovitých věcí se dá platit i přes SIPO. Možnosti ale můžou využít pouze plátci, kteří nejpozději do letošního 31. ledna doručili finančnímu úřadu Oznámení o placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO i se spojovacím číslem SIPO.

Kdo nemá spojovací číslo SIPO, musí udělat o krok víc: vyplní formulář SIPO, který je k dostání na každé poště, a na poště ho odevzdá. Získáte tak spojovací číslo a můžete pokračovat jako ostatní.

Kdo finančáku podal oznámení do konce ledna, nemusí se už o placení daně starat, daň mu bude každý rok automaticky stržena a zaplacena inkasem. A to i v případě, že se letos změnila její výše. Jestli jste oznámení o platbě přes SIPO podali později, budete přes SIPO platit až napřesrok.

Nejpozději do půlky března daného zdaňovacího období se můžete od platby přes SIPO zase odhlásit, využijete k tomu stejný formulář jako k přihlášce k platbě přes SIPO.

Pokuty za zpoždění

Termíny hlídejte, ale když se trochu opozdíte, nic se nestane. Úrok z prodlení naskakuje od pátého pracovního dne zpoždění, letos od 7. června. Dělá 14,05 procenta z výše daně za rok. (Penále tvoří aktuální repo sazba České národní banky navýšená o 14 procent, roční sazba se rozpočítává na dny.) Když penále nedosáhne alespoň dvou stovek, berní úředníci vám ho prominou.