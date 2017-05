Finančák jim řekl, že daň platit nemusí. Teď ji chce a vyměřuje penále

Měli být osvobozeni od daně z nabytí nemovitých věcí. Finanční úřad jim to potvrdil. Teď po nich ale chce daň – mnohdy i stovky tisíc – doplatit. Zákonodárce totiž při osvobozování od daně na nabyvatele nových bytů v rodinných domcích zapomněl. Jen malou útěchou jim bude, že jim finanční správa aspoň umožní splátky nebo odpustí penále.

| rubrika: Co se děje | 15. 5. 2017

Daň z nabytí nemovitých věcí se platí z úplatných převodů nemovitosti, tedy při koupi nebo směně nemovitosti. Nahradila někdejší daň z převodu nemovitosti. Rozdíl je v tom, že dnes daň platí vždycky kupující, dřív daňové břemeno leželo na prodávajícím. Změnu přineslo zákonné opatření Senátu z roku 2013.

Některé prvky staré daně ale měly zůstat zachovány. Například měla být od daně osvobozena koupě nově postaveného bytu. Aby se podpořila výstavba nových bytů. Tam kde ale starý zákon mluvil o obecně o osvobození převodu nových bytů, je zákonné opatření Senátu preciznější. Mluví o osvobození při koupi nového bytu v bytovém domě. Víc než půlka nových bytů ale v Česku vzniká v domech rodinných.

Daň z nemovitosti: termín hoří Čas platit Daň z nabytí nemovitých věcí není jediná daň, kterou musí člověk vlastnící byt či dům zaplatit. Další v pořadí je daň z nemovitých věcí, která už se ale neplatí jen jednou, nýbrž rok co rok. Vždycky do konce května. Poradíme, jak na ni. Jak zaplatit daň z nemovitosti

A někteří z kupců nových bytů v rodinném domě se domnívali, že od daně z nabytí nemovitých věcí budou osvobozeni – jak to vždycky bylo. Co horšího – nedomnívali se to sami. Pokud koupíte jakoukoli nemovitost, musíte podat přiznání k dani, i když od ní máte být osvobozeni. A v řadě případů finanční úřady uplatnění osvobození akceptovaly. Jenže teď chce finanční správa daň zpětně doplatit. A spolu s ní taky úroky a penále.

A může jít o statisíce. „Pracovník finančního úřadu mu sdělil, že má doplatit čtyři procenta z kupní ceny 4,5 milionu korun čili 180 tisíc. K tomu však navíc ještě úrok z prodlení za dva roky, který činí 2 × 14 procent z dlužné částky, celkem tedy musí pan Tomáš zaplatit 230 400 korun,“ popisuje jeden z případů zpravodajský portál Novinky.cz, který na celou záležitost upozornil.

Doplacení daně z nabytí nemovitých věcí se může podle Finanční správy týkat řádově desítek, maximálně stovek lidí. Zaplacení daně se pravděpodobně nikdo z nich nevyhne.

Daň se musí doplatit

Generální finanční ředitelství trvá na tom, že zákon hovoří zcela jasně. Zákonné opatření stanoví, kdo bude od daně osvobozený, a majitelé bytů v rodinných domcích mezi nimi nejsou. Finanční správa ale také připouští, že je za osvobozené považovali i finanční úředníci, správce daně uplatněné osvobození akceptoval. Jejich chyba a špatná rada může být polehčující okolnost, daňový řád ale také hovoří jasně: když finanční úřad zjistí, že daň byla vyměřena v rozporu se zákonem, musí provést nápravu. Proto teď budou finanční úřady daň z nabytí nemovitých věcí doměřovat zpětně.

Vlastníkům bytů, kterých by se mělo doplacení daně týkat, Finanční správa radí, aby sami podali dodatečné daňové přiznání a daň, ke které se dopočtou, uhradili. Lidem, pro které může zpětné doplacení daně znamenat finanční problém, nabízí Finanční správa řešení: platbu doměřené daně odložit, případně ji hradit v předem dohodnutých splátkách. Současně lze požádat o odpuštění penále. V obou případech je nutné poslat na finanční úřad žádost.

Česko hledá viníka Nových bytů se v Česku postaví desítky tisíc. V rodinných domech jich vzniká mírně přes polovinu z toho, zbytek připadá na byty v bytových domech a ostatních budovách. Ve starém zákoně byly od daně z nabytí nemovitosti osvobozeny obě kategorie bytů stejně. Důvodová zpráva k zákonnému opatření Senátu nám napovídá, že to tak chtěl i jeho autor – důvodem k osvobození je podpora výstavby nových bytů. Kdo měl ale „nedopatření“ odhalit? Zákonné opatření Senátu je laicky řečeno zákon, který přijímá Senát v době, kdy nefunguje Poslanecká sněmovna. Mělo by se přijímat jen ve věcech, které se nedají odkládat. Po ustavení druhé komory Parlamentu musí Sněmovna zákonné opatření také schválit. Když se tedy vyčítá opomenutí v zákoně senátorům, brání se jednak tím, že jejich opatření schválili i poslanci (pro hlasovalo 172 z přítomných 186 poslanců), především ale tím, že návrh zákonného opatření přišel z vlády, předkládal ho její tehdejší předseda Jiří Rusnok.

I na splátky. A penále můžou odpustit

Finanční správa přistoupí na odložení úhrady daně nebo splátkový kalendář v případě lidí, pro které by vzhledem k jejich tíživé sociální či ekonomické situaci, znamenalo doplacení finanční problém. Třeba, když by tím mělo dojít k ohrožení výživy nejen majitele nemovitosti, ale i lidí, kteří jsou na něm finančně závislí.

Pokud se tedy rozhodnete žádost na finančák podat, musíte dodržet několik formálních náležitostí. Předně je potřeba, aby bylo z žádosti jasné, kdo konkrétně ji podává, čeho se týká a co se navrhuje. Při rozhodování o žádosti bude finanční úřad vycházet z tvrzení a důvodů, které jste do žádosti uvedli. Neváhejte proto připojit potvrzení o výši vašich příjmů a vyčíslit pravidelné náklady včetně povinnosti vyživovat další osoby. Rovnou můžete také navrhnout splátkový kalendář – návrh kolik a v jakých intervalech byste chtěli doměřenou daň hradit. Jak konkrétně by měla žádost vypadat, napoví vzor z webu Finanční správy – odkazy na dokumenty dole na stránce.

Žádost lze podat písemně, ústně do protokolu, datovou zprávou s elektronickým podpisem nebo datovou zprávou s ověřenou identitou podatele. Podat ji musíte na místně příslušný finanční úřad, v jehož územní působnosti se nemovitost nachází. Za podání žádosti si finančák naúčtuje správní poplatek 400 korun.

Vyberte si bydlení Hledáte dům nebo byt snů? Na koupi, na pronájem? Chcete investovat do realit a hledáte nemovitost? Podnikáte a hledáte komerční nemovitost? Vyzkoušejte náš realitní katalog. Desetitisíce nabídek realitních kanceláří a developerských projektů z celého Česka. Reality Peníze.cz

Podobným způsobem můžete požádat i o prominutí penále, pokud vám bylo vyměřené v období po prvním lednu roku 2015. Požádat ale můžete až v momentě, kdy dlužnou daň doplatíte. Žádost o odpuštění penále by měla mít stejné formální náležitosti jako žádost o posečkání nebo rozložení doměřené daně do splátek. A ani v tomto případě se pravděpodobně nevyhnete správnímu poplatku. Ten bude dělat tisíc korun, pokud budete žádat o prominutí částky nad tři tisíce korun.

Chystá se osvobození pro všechny

Osvobození od daně z nabytí nemovitých věcí při koupi nového bytu by se v budoucnu mohli dočkat i čerství vlastníci bytových jednotek v rodinných domech. Ministr financí Andrej Babiš totiž před časem přišel s návrhem, který má zákonné opatření Senátu změnit. Ministr podal návrh tak, aby o něm mohli poslanci rozhodnout už v prvním čtení. Nejdřív ale musí jeho návrh posvětit vláda. Vzhledem k současné situaci v koalici je ovšem dost obtížné předvídat, jak se k navrhované změně vláda postaví a zda se návrh vůbec do Sněmovny dostane. Případně, zda projde do konce volebního období.