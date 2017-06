Srovnání cestovního pojištění: Za kolik se pojistíte online

Jak vybírat cestovní pojištění na internetu. Na co si dát pozor při nastavování pojistných limitů a připojištění. A samozřejmě: kolik za to

Doba letních dovolených se kvapem blíží. Kromě výběru destinace a ubytování by turisté neměli podcenit ani výběr cestovního pojištění. Nabídka je přitom dostupnější než kdy jindy: sjednání cestovního pojištění je dnes záležitost několika kliků na internetu, chodit do pojišťovny kvůli němu vůbec nemusíte. Navíc je pojištění na webu výrazně levnější (klidně i o desítky procent) než na pobočce.

Zdraví a odpovědnost

Při nákupu cestovní pojistky online si musíte být sami schopni nastavit správné parametry. Co by tedy ve smlouvě nemělo chybět? Základní složkou cestovního pojištění je krytí léčebných výloh. Pokud si v zahraničí zlomíte nohu, čekáte, že za vás pojišťovna uhradí převoz do nemocnice, ošetření u lékaře, sádru, případně léky proti bolesti. Pojištění se samozřejmě týká i vážnějších zdravotních komplikací včetně smrti, kdy je potřeba převézt pacienta (v horším případě nebožtíka) zpět do vlasti. Odborníci doporučují sjednat základní limit krytí léčebných výloh na hranici kolem tří milionů korun, ale klidně i výš.

Stačí na cesty po Evropě kartička pojištěnce? Stačí a nestačí. V první řadě vám evropský průkaz zdravotního pojištění (jímž průkaz pojištěnce kterékoli české zdravotní pojišťovny také je) nestačí po celé Evropě, platí v zemích Evropské unie, Norsku, Lichtenštejnsku, Švýcarsku a na Islandu. V těchto zemích máte nárok na nezbytnou zdravotní péči ve stejném rozsahu a za stejných podmínek jako místní. A pouze ve veřejných zdravotních zařízeních. Většinou vás čeká větší či menší spoluúčast, platívají se poplatky za hospitalizaci (řádově desítky eur za den v nemocnici). A z veřejného zdravotního pojištění například nedostanete ani korunu na převoz do Česka.

Pokud nemáte sjednané úrazové pojištění, rozhodně zvažte, jestli se nevyplatí při cestě do zahraničí v rámci cestovního pojištění připojistit i proti trvalým následkům úrazu, případně pro případ smrti smrti. Výplata pojistky v řádu statisíců může alespoň finančně pomoci v době, kdy řešíte nepříjemné důsledky vážného úrazu.

Pojištěním zdraví by ale nemělo krytí rizik při cestě do zahraničí končit. Odborníci často doporučují zamyslet se také na pojištěním odpovědnosti za škody, které způsobíme někomu jinému. „I kdybychom byli sebeopatrnější, můžeme někoho nešťastně zranit nebo přinejmenším poškodit jeho majetek. Za takřka povinný lze tento doplněk považovat třeba u rodičů, kteří cestují s dětmi,“ upozorňuje vedoucí právního oddělení spotřebitelské organizace dTest Lukáš Zelený. Při nastavování parametrů pojistné smlouvy je nutné počítat s tím, že se škody – zvláště ty na zdraví – můžou pohybovat i v milionech korun.

Nebezpečí srovnávačů: Najdou levné pojištění Nechce se vám studovat ceníky? Zeptejte se srovnávače. Srovnávače mají nejednu výhodu – můžete se s nimi například dostat ke zvýhodněným nabídkám a získat tak lepší cenu, než ke které byste se proklikali na webu samotné pojišťovny. Především ale rychle porovnáváte nabídky víc pojišťoven. Je v tom ovšem háček. Srovnávače nabízejí jen nabídky smluvních partnerů, většinou nejde o kompletní přehled trhu. Nejlepší nabídka může být i jinde. Další nevýhoda srovnávače souvisí s lidskou psychologií: člověk většinou chce rychle prohledat širokou nabídku a najít v ní co nejlevnější produkt. Jenže nejlevnější nemusí znamenat nejlepší. Člověk si stejně musí pročíst pojistné podmínky, podívat se na výluky a na limity plnění, aby až pozdě nezjišťoval, že pojistka byla tak levná, protože od pojišťovny v případě trablů dostane jenom halíře.

Problémy balíčků

Ďábel je skrytý v detailech. V případě pojistných smluv to platí dvojnásob. Proto je dobré mít před uzavřením pojistky jasnou představu o tom, co všechno vlastně chcete mít pojištěné a na čem vám naopak tolik nezáleží, respektive z čeho nemáte takové obavy. Když už se prokoušete seznamem výluk (u jednotlivých pojišťoven se můžou lišit), které můžou znamenat, že vám pojišťovna nakonec nevyplatí ani korunu, zaměřte se na specifikaci pojistných limitů a výběr připojištění.

Pokud si sjednáváte cestovní pojištění online, vždy vám po zadání základních parametrů na webu pojišťovny vyskočí doporučený balíček, který by mohl odpovídat vašim představám. Ten ale v drtivé většině případů můžete ještě upravovat nebo alespoň přepnout na jiný balíček. Právě v tom dělá mnoho cestovatelů chybu, protože automaticky zvolí nabízenou variantu a už se dál nezamýšlí nad tím, jestli v pojištění nejsou zbytečně zahrnuté některé zbytečné služby, které jde z pojistky vyškrtnout a snížit tak celkovou cenu, nebo naopak zda některá důležitá připojištění nechybí a nestálo by za to je ještě doplnit.

Srovnání cestovního pojištění

Pro naše srovnání jsme vybrali tři modelové příklady, které se liší požadovanými parametry smlouvy, destinací i délkou pojištění. Do přehledu jsme zahrnuli pouze produkty pojišťoven, ke kterým se může klient proklikat sám na jejich webu, nemusí tedy specifické nastavení produktu řešit se zástupci pojišťovny přes e-mail nebo volat do call centra. Vybrané produkty nezahrnují stejné služby a pojistná krytí, zvoleny byly tak, aby minimálně splňovaly požadované parametry určené v modelovém příkladu. Pokud nebylo možné některý z parametrů splnit, byla pojišťovna z přehledu vyřazena.