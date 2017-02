Rady na svah: Jak vybrat pojištění a co dělat, když dojde na úraz

Pokud se chystáte na lyžovačku za hranice, pravděpodobně budete řešit, jestli si sjednávat cestovní pojištění, nebo se spolehnout pouze na Evropský průkaz zdravotního pojištění. V obou případech je potřeba mít na paměti několik pravidel.

Pokud jde o kartičku EHIC – modrý průkaz pojištěnce, se kterým se běžně prokazujete i u českých lékařů – platí, že ji za hranicemi můžete využít pouze ve veřejných a státních zdravotnických zařízeních. Ze zákona pak máte nárok na stejné ošetření, jaké by se dostalo pojištěnci dané země. V praxi to znamená, že stejně jako místní bude muset v některých případech hradit spoluúčast – za co a kolik se platí, záleží na konkrétní zemi.

Například v Rakousku se nemusíte obávat poplatků za ambulantní ošetření, při hospitalizaci už ale počítejte s částkou od dvou do jednadvaceti eur v závislosti na spolkové zemi. I v Itálii závisí výše spoluúčasti na regionu, obecný ceník neexistuje. Ještě o trochu jiná pravidla pak mají ve Francii. Ambulantní ošetření se tady nejprve hradí z vlastní kapsy. Od lékaře dostanete potvrzení o zaplacení – část nákladů vám pak refunduje pojišťovna, pacientská spoluúčast je třicet procent oficiální ceny a paušální poplatek jedno euro je na vás. Když dojde na zranění, které si vyžádá pobyt v nemocnici, spoluúčast bude dělat osmnáct euro za den.

Samozřejmě se také můžete dostat do situace, kdy žádné z veřejných zdravotnických či státních zařízení nebude v dosahu – o jejich špatné dostupnosti se často mluví zejména v souvislosti s horskými středisky – nebo jednoduše nebudete ve stavu, kdy byste si mohli výběr lékaře diktovat. V takovém případě se můžete nechat ošetřit i u privátního lékaře či v soukromé nemocnici. Lékař vám pak vystaví účet, o jehož proplacení můžete požádat svoji zdravotní pojišťovnu. Nicméně je nutné počítat s tím, že proplacení za ošetření se pravděpodobně dočkáte pouze do výše českých cen – pojišťovna vyčíslí, kolik by za vás zaplatila, pokud by se vám stejného ošetření dostalo doma.

Co stává ošetření Kolik platívají pojišťovny za ošetření v zahraničí ošetření omrzliny – od tří tisíc korun

ošetření vyraženého zubu – od tří tisíc korun

zlomenina klíční kosti – patnáct až třicet tisíc korun

ošetření zlomené nohy – devět až třicet tisíc korun

úraz hlavy s pobytem na JIP – kolem tři sta tisíc korun za pět dní Zdroj: Slavia pojišťovna

Komerční pojistka: Kdy pojišťovny neplní

Komu přijde Evropské zdravotní pojištění nedostatečné, může si sjednat klasickou cestovní pojistku. Komerční pojištění totiž běžně kryje ošetření či hospitalizaci včetně spoluúčasti, ale i letecký transport do nemocnice nebo převoz zpět do Česka. Ani s komerčním cestovním pojištěním nicméně všechno nemusí probíhat úplně hladce. Když totiž nedodržíte několik pravidel, lehce se dostanete do situace, kdy pojišťovna nebude chtít platit. Proto, pokud se vám na sjezdovce přihodí úraz, vždycky se snažte nejprve kontaktovat asistenční službu – číslo najdete zpravidla na smlouvě nebo asistenční kartičce.

Kromě toho, že vám pracovníci asistenční služby můžou pomoci s komunikací v cizím jazyce, nasměrují vás k lékaři, se kterým má pojišťovna uzavřenou smlouvu. V praxi díky tomu jednak nebudete muset za ošetření platit v hotovosti a především následně řešit případné problémy s plněním od pojišťovny. Asistenční služba totiž navrhuje postup na základě konkrétních podmínek vámi sjednaného pojištění. Jinak řečeno – ví, jaký rozsah péče si můžete v rámci své pojistky dovolit.

Pojištění odpovědnosti: V cizině se vyplatí

Pokud se rozhodnete pro komerční pojistku, zauvažujte také nad připojištěním odpovědnosti. Hodit se může v případech, kdy se úraz nestane vám, ale svoji jízdou naopak způsobíte újmu někomu jinému. Zraněný lyžař po vás totiž může chtít náhradu za škody – v praxi může jít o náklady na léčbu včetně bolestného, proplacení poničeného lyžařského vybavení nebo peněžitou kompenzaci ušlého výdělku.

Ještě horší než srážka s blbcem Nehoda v Alpách Jako extrémní příklad může posloužit klient pojišťovny ERV, který v Alpách srazil pětapadesátiletou lyžařku. Způsobil jí přitom zlomeninu holenní kosti a krčku a přetržení kolenních vazů. Pojišťovna pak musela uhradit následující. 90 000 Kč převoz vrtulníkem ze sjezdovky do nemocnice

318 000 Kč náklady na léčení v zahraničí

420 000 Kč pokračující léčba ve vlasti zraněné

645 000 Kč ušlý zisk zraněné

143 000 Kč bolestné

168 000 Kč zhoršení společenského uplatnění

132 000 Kč rehabilitace a další náklady spojené s léčbou, např. doprava k lékaři

94 000 Kč právní zastoupení

35 000 Kč znalecké posudky Celkem se tedy účet vyšplhal na 2 045 000 Kč.

Připojištění odpovědnosti například pro pětidenní výlet za hranice vyjde o dvacet až sto korun víc, v závislosti na konkrétní pojišťovně. I tady ale může dojít ke krácení pojistného plnění. Například pokud jste před kolizí konzumovali alkohol (případně jiné návykové látky) nebo jestliže ke srážce došlo kvůli vaší neopatrné a rychlé jízdě.

Úraz na lyžích a odškodnění

Újmu na zdraví nebo lyžařském vybavení ale může neopatrný lyžař způsobit i vám. A zejména na českých sjezdovkách to může znamenat problém – jen málo lyžařů si totiž pravděpodobně před sobotní lyžovačkou sjedná pojištění odpovědnosti. Pokud tedy lyžař, který vás srazil, pojištění odpovědnosti nemá, nezbyde než se obrátit na soud. V obou případech je nicméně potřeba zajistit si dostatek důkazů, především kontakt na druhého lyžaře.

Vymáhat pak můžete náklady na léčení, bolestné, proplacení škody způsobené na lyžařském vybavení nebo ušlého zisku. Žalobu je možné podat do tří let od vzniku škodné události. V případě trvalých následků se lhůta počítá od doby, kdy se váš zdravotní stav ustálí. Podrobnosti najdete v našem starším článku: