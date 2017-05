Vyrábíte si doma elektřinu? Chystají se na vás nové tarify

Obnovitelné zdroje energie proměňují energetiku. Na jedné straně stát podporuje instalaci nových domácích elektráren, například z programu Nová zelená úsporám můžete na fotovoltaiku získat až sto tisíc korun. Na druhé straně chystá změnu tarifní struktury, kvůli které by si majitelé malých výroben měli připlatit. Současný systém plateb, kdy odběratelé platí za elektřinu podle spotřebovaného množství, je totiž podle distributorů nespravedlivý.

Abychom jejich tvrzení porozuměli, je třeba se podívat, z jakých položek je složená cena elektřiny. Část platby jde na účty distributorům, kteří se starají o provoz distribuční soustavy, zjednodušeně řečeno drátů, jež přivádějí elektrický proud do domů nebo firemních objektů. Spotřebitelé platí za odebrané megawatthodiny – a je logické, že čím méně spotřebují, tím méně platí. Na údržbu pak podle distribučních společností zbývá méně peněz, ale protože odběratelé ony „dráty“ také potřebují, měli by se prý podílet na jejich údržbě. Hledají se proto možnosti, jak platby za elektřinu pozměnit.

Tarify zdraží elektřinu samozásobitelům

Původně plánovaná proměna tarifní struktury se setkala s velkou nevůlí. Elektřina měla zdražit v závislosti na kapacitě jističe. Obavy ze změny měli tedy zejména lidé, kteří sice mají velký jistič, například na chalupě nebo na chatě, aby utáhl zápřah pily či sekačky, ale elektřiny tam v celkovém součtu spotřebovávají jen málo. Energetický regulační úřad uspořádal k tomuto návrhu veřejný konzultační proces. „Naše analýzy dopadů i výstupy z veřejného konzultačního procesu vedly k zastavení nové tarifní struktury,“ říká Michal Kebort, tiskový mluvčí Energetického regulačního úřadu.

A tak se hledají jiné možnosti, jak ztrátu plateb kompenzovat. Zavrženou Novou tarifní strukturu má nahradit Vyvážený tarifní systém. Je teprve v přípravě, nicméně předsedkyně Energetického regulačního úřadu už formulovala desatero tohoto systému. Hned v prvním bodě se píše o zavedení speciálního tarifu pro odběratele s vlastní výrobnou.

Jako první by měl být zaveden nový tarif pro samovýrobce, například samozásobitele s decentrální výrobou elektřiny. „Nebude to ale dříve než v roce 2019. Důvodem je to, že samovýrobci, pokud jsou připojeni k síti, přinášejí síti náklady srovnatelné s běžnými spotřebiteli, avšak na jejich úhradě prostřednictví regulované složky v cenách elektřiny platí méně, protože méně spotřebovávají. Dochází tak k jejich skrytému dotování ostatními spotřebiteli,“ vysvětluje Michal Kebort. Vyvážený tarifní systém má podle Energetického regulačního úřadu úhradu nákladů vyvážit tak, aby ostatní spotřebitelé nemuseli samovýrobce dotovat a zároveň se samovýrobcům stále vyplatilo zůstat v síti. „Tu mohou využívat jako systémovou pojistku pro případ selhání vlastního systému a zároveň jako „akumulátor“, tedy dodávat přebytky do sítě a odebírat z ní v době větší spotřeby. Samozřejmě to předpokládá i změnu dalších zákonů,“ dodává mluvčí regulačního úřadu Kebort.

Výrobci elektřiny souhlasí, ale…

Nutné změny v tarifní struktuře uznávají i výrobci elektřiny z obnovitelných zdrojů, upozorňují ale i na další okolnosti, které je třeba uvážit „Majitelé obnovitelných zdrojů se změnám úplně nebrání, avšak pouze pokud distributoři jednoznačně prokáží transparentnost vyčíslení zvýšených nákladů na připojení samovýrobců. Mám informace, že provozovatelé distribučních sítí zatím žádné takové kalkulace neposkytli, a tudíž nemohu hodnotit oprávněnost jejich požadavku. Proč tak neudělali, je věcí názoru každého z nás, v kuloárech se například hovoří o tom, že nechtějí odkrýt karty o dobrém hospodaření,“ říká Jan Fousek, ředitel společnosti Solar Global Energy.

Lidé, kteří si dnes chtějí pořídit například solární elektrárnu, nejsou (kromě zmiňovaných dotací na malou solární elektrárnu) nijak zvýhodněni. Jediný možný příjem pro ně představuje prodej elektřiny do sítě, na to ovšem nemají žádný zákonný nárok. „V rámci Solární Asociace ČR proto tlačíme na zákonodárce, aby umožnili takzvaný obchodní net-metering, který by majitelům zlepšil ekonomiku návratnosti investice do vlastního obnovitelného zdroje tak, že by jim umožnil dodávat vyrobenou elektřinu do sítě za úplatu, a ne aby za to ještě platili ve formě například vyšších poplatků za jistič,“ dodává Jan Fousek.

Podle výrobců elektřiny z obnovitelných zdrojů by je mohla změna tarifní struktury, kterou český regulátor chystá, ještě více znevýhodnit. „Skoro všichni provozovatelé obnovitelných zdrojů v České republice jsou už tak v klatbě. To, co údajně chystá Energetický regulační úřad, by ještě více znevýhodnilo samovýrobce a ještě více podpořilo provozovatele distribučních soustav, místo abychom už začali připravovat energetickou infrastrukturu na masivní rozvoj domácích hybridních fotovoltaických systémů s akumulací, jako je tomu například v Německu,“ konstatuje Jan Fousek.

Podle Energetického regulačního úřadu je ale ještě předčasné hovořit o tom, jak se připravovaná změna tarifní struktury ve výsledku dotkne českých domácností, které si elektřinu vyrábí samy. „Návrh teprve vzniká. Důsledně ale trváme na tom, že nový tarif celý systém vyváží a nejde o penalizaci samovýrobců. Nikdo nechce, aby ze sítě odcházeli, naopak. To by zdražilo její užívání dalším spotřebitelům. Samovýrobci by měli hradit pouze relevantní náklady, aby nedocházelo ke skryté redistribuci,“ uzavírá Michal Kebort.