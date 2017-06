Pražská burza: v hlavní roli dividendy

Ceny akcií na pražské burze posledních deset let moc nerostou, ale podniky vyplácejí tučné dividendy. Průměrný dividendový výnos českého akciového trhu byl v uplynulé dekádě 4,5 procenta ročně. Hodnota indexu PX se sice už osm let plahočí kolem stejné úrovně, po zohlednění dividend by se ale hodnota investice do českých akcií pomalu blížila úrovni z roku 2007.