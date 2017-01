Investice na vlastní pěst: A otevře se vám celý svět

Nabídky brokerů v české kotlině bývaly dlouhé roky nepříliš vstřícné: poplatky za obchodování vysoké, nabídka trhů chudá. Doba se ale mění, mimo jiné také proto, že Češi se ve světě investic dnes mnohem lépe orientují. „Investoři a obchodníci už vědí, že smlouvu o obchodování nemusí nutně uzavírat s brokerem, který patří jejich bance. Že si brokera můžou vybrat v USA nebo v některé z evropských zemí, případně i jinde Radil bych ale opatrnost, je lepší volit brokera pod přísnějším dohledem regulátora,“ říká ředitel nizozemské brokerské společnosti DeGiro Gijs Nagel.

V momentě, kdy investor začne investovat nebo obchodovat prostřednictvím brokera, otevírá se mu celý svět. „Začít můžete s několika málo tisícovkami. Nakupovat i prodávat můžete díky internetu odkudkoli,“ říká Nagel. Zatímco na pražské burze se denně zobchodují akcie v řádu několika stovek milionů korun, na burzách ve Spojených státech jsou to stovky miliard. Nikoli nevýznamné jsou burzy v Evropě, zejména v Německu a Británii, Spojené státy jsou ale trh číslo jedna. Je to dáno obrovskou nabídkou akciových titulů, ale také likviditou tamějších trhů, kde není problém jak nakupovat, tak prodávat. Při nákupu akcií amerických firem je na výběr z víc než osmi tisíců různých společností.

Pozor, páka

Nejdůležitější zásadou při obchodování na burze je opatrnost. Když se vám bude dařit, nepodléhejte iluzi, že úspěch je samozřejmost. Respekt mějte především před riskantnějším obchodováním s finanční pákou. Broker s ohledem na zálohu, kterou u něj klient složí, klientovi poskytne peníze do obchodu, na který by například klient sám neměl. V praxi to vypadá třeba tak, že když klient složí zálohu ve výši tisíc eur, díky finanční páce můžete realizovat obchod i v řádu desetitisíců eur, by měl tyto desetitisíce fyzicky na účtu. Broker si přitom ale vždycky hlídá stav obchodního účtu klienta, aby na něm bylo dostatečné množství peněz na vypořádání i ztrátového obchodu a poplatků za jeho zrealizování. Seriózní brokeři podle Gijse Nagela svým klientům nabízejí výši finanční páky velmi uvážlivě. „Finanční páka může být dobrý sluha, ale také zlý pán. Díky ní člověk může vydělat velké peníze, ale velké peníze také ztratit, je potřeba s ní umět pracovat, nenechat si vyluxovat obchodní účet,“ dodává Nagel.

Učený z nebe nespadl

Ta doba, kdy brokeři bez skrupulí „holili“ začínající investory a obchodníky, je snad již za námi. Přesto, když je řeč o brokerech, je dobré zopakovat si, jak postupovat při jeho výběru. Že je lepší vybírat brokera se sídlem v zemích, kde je pod kontrolou regulátora, už jsme zmiňovali. Pokud nevládnete dobře cizím jazykem, volte brokera, který s vámi bude komunikovat česky, abyste se vyhnuli nedorozuměním. Dál se orientujte podle toho, jaké chce poplatky za obchod, jak úzké nabízí spready u hlavních měnových párů, pokud chce obchodovat na forexu, jak rychle broker komunikuje a jestli nabízí třeba online podporu. A každopádně: nikam se nežeňte. Jde o peníze a teoretická příprava nikdy neškodí, čtěte, studujte, zkoušejte obchodovat nanečisto.