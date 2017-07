Očima expertů: Do čeho investovat a proč?

Co bylo letos zatím největším investičním překvapením? Jaké trhy, obory a firmy se dnes vyplatí bedlivě sledovat? Ptáme se v pokračování naší pravidelné ankety.

Čeká americký akciový trh po rekordním růstu sešup dolů? Dá se věřit kryptoměnám v čele s bitcoinem? Má smysl investovat na pražské burze? Požene boom elektromobilů akcie Tesly stále nahoru? A jak vyjednávání o brexitu zamává s kurzem libry? S podobnými otázkami si dnes láme hlavu nejeden investor. Z hlediska šance na zajímavé zhodnocení se přitom může čas od času vyplatit odbočka mimo hlavní investiční proud k méně propíraným příležitostem. Je ale samozřejmě nutné počítat s tím, že čím méně informací bude k dispozici, tím roste riziko ztráty.

A pokud máte pocit, že si potřebujete doplnit znalosti i v některém z výše uvedených témat, rádi vám pomůžeme:

A jak to vidí lidé, pro které jsou finanční trhy denní chleba? Jakým trhům, oborů či firmám (ať už na pražské burze, tak na těch zahraničních) aktuálně nejvíc věří a proč? A co pro vás bylo letos z investičního hlediska největší překvapení?

Pavel Drahotský

ředitel Saxo Bank pro střední a východní Evropu

Pozitivním překvapením pro mě bylo mimořádně dobře zvládnuté ukončení kurzového závazku české koruny v režii ČNB. Největší potenciál jak krátkodobě, tak zejména dlouhodobě vidím v digitálních kryptoměnách, jejich uplatnění a zejména ocenění. Zároveň i v technologii blockchain, která přinese nové možnosti nejen v kryptoměnách.

Lukáš Kovanda

hlavní ekonom společnosti Cyrrus

Věřím Americe a tamním akciím, klidně včetně provařených jmen. Bez berličky překotně tištěných levných peněz či enormně rostoucího zadlužení stojí Amerika na vlastních nohou. Co bude s Evropou, až ji pan Draghi takovou berličku odendá? Co bude s Čínou nebo Japonskem bez jištění dluhem a tištěním?

Jasně, jsou tu ještě rozvíjející se trhy. Rizikovější než Amerika. Mnohem méně rizikové než bitcoin. Já ale bitcoinu věřím – spíš tedy obecně kryptoměnám – jako doplňku k bezpečné Americe. Když selžou berličky centrálních bank, odnese to Amerika jako poslední a bitcoin z toho bude profitovat jako první. Začátkem roku jsem v něm viděl pozitivní černou labuť roku 2017. Kdo mě tehdy poslechl, je v balíku. Není zač.

Peter Bukov

hlavní analytik TopForex

Velmi dobře se od začátku roku dařilo převážně technologickým nebo internetovým společnostem, kam patří firmy jako Google, Apple, Facebook, Amazon. Index Nasdaq, který sdružuje většinu těchto společností, je v zisku tento rok již 15 procent a daří se mu lépe, než samotnému indexu S&P 500, který sdružuje společnosti z deseti různých odvětví. Technologické firmy zůstávají v oblibě investorů a fondů, a proto očekáváme jejich další růst, případné korekce budou pravděpodobně využity jen na nákupy.

Pozitivním překvapením je rozhodně bitcoin, který i přes kritiku velkých investičních bank dosáhl letos zhodnocení již téměř 200 procent. Volatilita na tomto trhu je vysoká, ale propady v ceně jsou využity k dalším nákupům, a bitcoin tak pokračuje v růstu. Pravděpodobně by mohl dosáhnout psychologické hladiny 3000 dolarů ještě tento rok, pokud vydrží trend.

Negativním překvapením je americký dolar, který i přes zvyšování sazeb v USA zaznamenal nejhorší kvartál za posledních sedm let. Americká ekonomika zpomalila, nový prezident Donald Trump zatím nenaplnil své sliby, což vyvolalo zklamání a dolar vymazal celé povolební zisky. Aktuálně ale vypadá dolar přeprodaný, a proto by mohla následovat korekce posledních ztrát.

Aleš Michl

ekonom, spolumajitel investičního fondu Quant

Neumím vybrat jednu akcii nebo obor. Když jsem si koupil pohřební službu StoneMor s „jistým byznysem“, stejně její akcie zahučely, protože se objevily zprávy o nesrovnalostech v účetnictví. Nečekané události zkrátka nemáte šanci zachytit ani u firmy, ani u oboru.

V našem fondu proto věříme jen na disciplínu, minimální zásahy člověka a jeho emocí. Předem určený algoritmický model rozhoduje o rozložení peněz mezi pět set největších akcií Ameriky a bankovním vkladem. Ve chvíli, kdy nám z modelu vyjde, že jsou akcie předražené, nebo naopak podhodnocené – prodáváme nebo levně přikupujeme. Nic víc, nic míň.

Jaroslav Šura

podnikatel a investor

Kapitálové trhy jsou zralé na korekci, spouštěčem se může stát cokoli (měnové politiky, eskalace napětí aj.), proto jsem se ze zahraničních trhů stáhnul. Překvapil mě ne(z)řízený nárůst tržní hodnoty Amazonu, Tesly a dalších titulů. V dnešní době by cash měla být samozřejmou součástí portfolia. Mým favoritem je superdividendová Moneta, která by mohla případný pokles trhů přečkat bez větších následků. Dividendová politika, přebytek kapitálu, organický růst (zejména silně rostoucí hypoteční úvěry) skýtá potenciál pro růst tržní kapitalizace v budoucnosti. Poměrové ukazatele jsou lepší než u Komerční banky, které bych se vyhnul. ČEZ je sice pod prodejním tlakem, přesto by pomalá akumulace za současné ceny neměla být chybou (na long pozici). Philip Morris se jeví jako předražený a nízko free float akcie O2 a Unipetrol, s jejichž cenou se dá libovolně manipulovat, vynechávám.

Patrik Hudec

portfolio manažer Generali Investments CEE

S ohledem na naplňující se velice dobrý ekonomický výhled celého našeho regionu preferujeme středoevropské akcie před širokými rozvíjejícími se trhy v Asii a Latinské Americe. Věříme také v atraktivnější ocenění evropských akcií ve srovnání se Spojenými státy na úrovni firemních zisků a dynamiky jejich růstu. Navíc v případě USA registrujeme možný začátek rotace z technologií, které v posledních měsících překonávaly ostatní sektory a byly hlavním tahounem růstu širokého indexu S&P 500. Překvapivě právě americké akcie se navzdory historicky relativně vyšším cenám stále obchodují na velice nízkých úrovních volatility (někdy označované také jako ukazatel strachu) a od brexitu neprošly jedinou větší korekcí. Jakéhokoli zaváhání zatím investoři okamžitě využívají k nákupům.

Nejnovější komentáře ze strany centrálních bank naznačily, že otázka zpřísňování měnové politiky se po USA stává relevantní i pro starý kontinent. Očekávání vyšších úrokových sazeb vnímáme jako pozitivní faktor především pro finanční sektor.

David Brzek

makléř Fio banky

Slabá první polovina roku na komoditních trzích otvírá zajímavé možnosti například v energetickém sektoru. Ten patřil na amerických trzích k nejztrátovějším, druhá polovina roku by ale měla být z mého pohledu příznivější. Za podstatně pravděpodobnější považuji postupný návrat cen ropy WTI nad 50 USD, než že by došlo k obdobnému kolapsu k 30 USD jako v úvodu roku 2016. Po poklesech z předchozích měsíců mi na hranici 45 USD přijdou zajímavé akcie Anadarko Petroleum. Společnost postupně navyšovala své cíle pro letošní rok a v kontextu rozsáhlých zásob mi připadá aktuální valuace nízká. Na domácím trhu vidím pro druhý kvartál zajímavý potenciál v akciích ČEZu či Moneta Money Bank. Elektrárenská společnost výrazně zaostává za vývojem v sektoru a v druhé polovině roku může docházet ke smazávání této disproporce.

Překvapivý je pro mě celkový vývoj amerických trhů, kdy tamní indexy byly opakovaně schopny vylepšit svá historická maxima. Ekonomika sice nadále roste, hospodaření firem se zlepšuje, ale optimismus trhů byl postaven na expanzivních plánech prezidenta Trumpa. S jejich prosazováním nebo aspoň představováním detailů však nová administrativa zatím moc úspěšná není.

Jan Šumbera

akciový analytik České spořitelny

Na radaru našeho zájmu zůstávají vyspělé trhy. Důvodem je lepší korporátní prostředí, vymahatelnost práv a politická stabilita. Lákavé jsou v našich očích zejména firmy exponované na strukturálně zajímavé dlouhodobé trendy. Patří mezi ně kupříkladu společnosti z oblasti optické technologie, které těží z poptávky po vysokorychlostním přenosu či z rostoucích požadavků na bezchybné fungování datových center. Líbí se nám i společnosti z farmaceutického sektoru. Preferujeme oblasti s dlouhodobým potenciálem, mezi které patří firmy, které se specializují na léčbu vzácných onemocnění či rakoviny. Na korporátní úrovni patří mezi klíčové otázky kvalita produktového portfolia, délka patentové ochrany či růst tržeb za pomoci prodaného objemu namísto zvyšování cen léků. Pražská burza v našich očích představuje vhodný nástroj pro konzervativnější investory. Pohybují se na ní tituly se stabilním podnikatelským modelem, který generuje hotovostní přebytky, jež mohou být akcionářům vypláceny ve formě atraktivní, udržitelné dividendy.

Železným pravidlem finančních trhů je, že investory vždy překvapí. Letošek není výjimkou. Překvapením je v našich očích stále poměrně pevná víra akciových investorů ve schopnosti amerického prezidenta podpořit hospodářství. Ta se příliš neslučuje s dosavadními neúspěchy excentrické hlavy státu.

Martin Burda

ředitel investičního fondu Sirius

Akciové trhy jsou poměrně vysoko oceněné – byli bychom při navyšování akciové expozice velmi opatrní a spíše doporučovali trpělivost. To se ostatně netýká jen akcií, ale také dluhopisů a realit. Z akcií, kterým věřím, bych vybral TEVA Pharmaceutical Industries, které v minulém roce prudce propadly vlivem zatím ne příliš úspěšné akvizice Actavisu za téměř 40 miliard dolarů. Tato transakce zatížila TEVU novým dluhem, přičemž se zatím plně neprojevily její benefity na straně příjmů. Výsledkem byla rezignace generálního ředitele, což jen navýšilo obavy investorů. Proč tedy akciím TEVA věřím? Tento největší výrobce generických léků na světě se teď obchoduje s velmi nízkou valuací v porovnání s konkurenty, což je v této situaci pochopitelné. Věřím ale, že TEVA bude schopna nejen snížit své zadlužení, ale i vytěžit ze zmíněné akvizice podstatně víc. Ze současné úrovně okolo 33 dolarů za akcii očekávám návrat poblíž 50 dolarům.

Největším překvapením je pro mne prudce zvýšený zájem o alternativní investice a jejich zastoupení v portfoliích našich investorů. Alokace části portfolia například do faktoringových pohledávek, životních pojistek nebo soudních pohledávek v současnosti nepochybně dává smysl pro každého většího privátního investora.