Držáci. Firmy, které se nikdy nenechaly sestřelit

Odpověď není těžká. Dlouholetý úspěch. Všechny tyhle firmy fungují minimálně 75 let. Musely přestát řadu hospodářských cyklů, vládních politik, krizí i válek, aby se v souboji s konkurencí udržely. Jejich akcie jsou proto stále ceněnou položkou v portfoliu nejednoho investora, součástí fondů zaměřených na firmy s tradicí a patří do předních světových indexů a Kdo stál u jejich zrodu?

Od požáru po Titanic

Pojišťovna Allianz Versicherungs-AG byla do berlínského obchodního rejstříku zapsána 5. února roku 1890. Za svůj vznik vděčí dvěma pánům, Wilhelmu von Finckovi a Carlu von Thiememu. První z nich byl v té době už vážený bankéř, druhý pojišťovací specialista. Firma, která se specializovala na pojištění přepravy a úrazové pojištění měla za pouhé tři roky klienty nejen ve většině evropských zemí (první zahraniční pobočku mimochodem založila v Londýně), ale i v zámoří. Zakrátko se pak dokázala zařadit mezi nejznámější pojišťovny světa. Na počátku 20. století se například podílela na likvidaci škody spojené se zemětřesením v San Francisku (1906) nebo do té doby největší námořní katastrofou – potopením Titaniku (1912). Správné zajištění firmy potvrdil v obou případech fakt, že všichni poškození dostali kompenzaci a finanční skupina úspěšně funguje dodnes, kdy pojišťuje například velké hollywoodské produkce, obří stavební projekty, a dokonce i vesmírný program.

Stella zazářila o Vánocích…

Belgická značka piva Stella Artois není v Čechách neznámým pojmem. Málokdo ale asi ví, že je vůbec nejstarším pivovarským šperkem v kolekci značek společnosti Anheuser-Busch InBev. Pivovar v belgické Lovani totiž vznikl už v roce 1366, tehdy ještě jmenoval Den Hoorn. Když šel v roce 1717 do aukce, našel se mezi zájemci o jeho koupi zarputilý Sébastian Artois, tehdejší místní sládek. Artois musel prodat veškerý majetek, aby na koupi pivovaru dosáhl. Navzdory společenským restrikcím tehdejší doby ho po jeho smrti ve vedení vystřídala manželka Isabella a sláva pivovaru mohla dál růst i díky vnukovi Leonardovi, který pivovaru pomohl k dalšímu rychlému rozvoji. A o Vánocích roku 1926 se zrodila hvězda, ležák Stella. Sváteční várka lidem zachutnala natolik, že se začala vařit celoročně. I díky úspěchu své belgické pivní vlajkové lodi se skupina Annheuser-Busch Inbev podle časopisu Forbes umístila v květnu 2016 na 56. místě žebříčku Global 2000.

Anilin se špetkou sody

Historie německé společnosti BASF se začala rodit roku 1865, kdy v německém Ludwigshafenu vznikla společnost Badische Anilin- & Sodafabrik (Badenská továrna na anilin a sodu). U jejího zrodu stál podnikavý muž – jmenovitě Friedrich Engelhorn, majitel firmy na svítiplyn v Mannheimu. Ten dokázal rychle podchytit potenciál uhelného dehtu, který jeho firma vyráběla. Uhelný dehet totiž tehdy sloužil jako základní látka pro barviva fuchsin a anilin. V roce 1861 proto Engelhorn rozjel výrobu barviv a potřebných anorganických chemických látek, kterou postavil zejména na úspěchu chemika Adolfa von Baeyera. Ten dokázal v roce 1880 syntetizovat indigo, nejdůležitější barvivo tehdejší doby, které se dodnes používá pro barvení modrých pracovních oděvů a džínů. Od konce 19. století se produktové portfolio společnosti BASF rozšířilo do všech stran a dnes je tvoří všechno od chemikálií a plastů, přes speciální chemii, produkty pro ochranu rostlin až po ropné produkty a výrobu zemního plynu.

Postavil Ameriku na všechny čtyři (kola)

„Když se zdá, že jde všechno proti tobě, pamatuj, že letadlo vzlétne vždy proti větru, a ne s větrem,“ řekl kdysi Henry Ford, zakladatel automobilky Ford Motor Company. A jeho slova prověřil čas. Henry se totiž vydal „proti větru“ už ve svých 16 letech – nejprve odmítnul převzít po otci hospodářství a raději odešel do průmyslového Detroitu. Tam se z mechanika vypracoval až na hlavního inženýra ve firmě Edison Illuminating Company Thomase Alvy Edisona. Už tehdy si ve svém volnu pohrával se spalovacími motory a stavbou vlastní čtyřkolky, která spatřila světlo světa roku 1896. O tři roky později se z Forda stal majitel automobilky Detroit Automobile Company, která ale za jediný rok zkrachovala. Henry ovšem dlouho netruchlil a v roce 1903 spolu s několika společníky založil dnes legendární automobilku Ford Motor Company. V ní se nejprve soustředil na výrobu závodních vozidel, ale snil o levném a kvalitním voze pro všechny Američany. Jeho sen se zhmotnil do legendárního modelu T, přezdívaného Tin Lizzie (plechová Líza), kterého se v letech 1906 až 1908 prodalo úctyhodných tisíc kusů za pořizovací cenu 825 amerických dolarů. Pro zajímavost dodejme, že Henry Ford ve své továrně Highland Park v říjnu 1913 jako vůbec první zavedl pásovou výrobu. Zajímavé také je, že potomek Henryho Forda – pravnuk William Clay Ford jr. – je i dnes předsedou představenstva.

Royal Dutch Shell

Také vznik ropné společnosti (Royal Dutch) Shell se datuje na počátek 20. století – firma jako taková vznikla v roce 1907 sloučením dvou nezávislých entit. Nizozemského zpracovatele ropy Royal Dutch Petroleum Company a britského dopravce ropných produktů The Shell Transport and Trading Company Limited. Ovšem původní kořeny firmy s nezaměnitelnou lasturou v logu vedou až do roku 1833 k obchodníku Marcusi Samuelovi. Samuel nejprve obchodoval se starožitnostmi, ale posléze objevil a důkladně vytěžil potenciál módní vlny dovozu exotických mušlí z Dálného východu. Syn Marcuse Samuela na své cestě do Japonska, kam dovážel britské stroje, textilie či nářadí, přišel s nápadem na dovoz ropy z ázerbajdžánského Baku. Kvalitu podnikatelského modelu firmy i jeho vedení potvrzuje fakt, že akcionáři pravidelně dostávají vyplácenou dividendu, napříč všemi hospodářskými cykly, a to už od druhé světové války.

Autorka je specialistka marketingu a komunikace ČSOB Asset Management