Akcie. Bilance roku 2016. Kam investovat v roce 2017

Ceny akcií amerických firem loni stouply na nové historické maximum, ale trh táhly jiné sektory. V Evropě se akciím příliš nedařilo. Do jakých akcií má dnes smysl investovat? Které tituly by mohly v roce 2017 přinést zajímavé výnosy? Které akcie dlouhodobě držet?

Leckde dobře, doma nanic

Akciím obchodovaným na pražské burze se nedařilo. Kvůli poklesu akcií ČEZ a Komerční banky spadla v uplynulém roce i hodnota indexu PX, zhruba o čtyři procenta. Nejvíc se dařilo akciím Unipetrolu a nové emisi na pražské burze, akciím Moneta Money Bank. Největším propadákem loňského roku byly akcie společnosti Kofola.

V roce 2017 bychom se konečně mohli dočkat obratu u akcií ČEZu. Přestože dividenda za rok 2016 pravděpodobně poklesne, výhled hospodářských výsledků do budoucna bude pozitivnější díky růstu ceny silové elektřiny na burze. V průběhu příštího roku by tak akcie ČEZ mohly trochu získat na atraktivitě.

Vývoj hodnoty akciového indexu PX Zdroj: Peníze.cz

Investovat a šetřit! Jasně, nachystat se na stáří. Dobře si vychovat hodně šikovných dětí, pořídit si byt, aby se nemusel platit nájem, a zahrádku, aby si člověk sám vypěstoval lacino dobroty. Ale k tomu pořád investovat a šetřit. Rádi poradíme s výběrem a pomůžeme porovnat: Chci investovat Chci vytvořit rezervu dětem Chci také ušetřit

Z pohledu dividendového výnosu aktuálně za nejzajímavější považuji akcie Komerční banky, která sice nemá velký růstový potenciál, ale vyplácené dividendy by měly být dlouhodobě velmi stabilní. Při aktuálním ocenění vychází očekávaný hrubý dividendový výnos kolem šesti až sedmi procent, po zdanění pak kolem pěti až šesti procent. To je jiná káva než úroky u bankovních vkladů. Než bych dal peníze do Komerčky na termíňák, radši za ně koupím její akcie. Srovnávat akcie s termínovaným vkladem je sice dost odvážné, ale pokud se jedná o peníze na dlouhý časový horizont, pak se taková myšlenka nabízí.

Z pohledu růstového potenciálu bych si pro rok 2017 vsadil na akcie společnosti O2. Myslím, že firma O2 zvolila dobrou strategii provázání telekomunikačních, datových a televizních služeb spolu s vlastní audio- a videotékou. Jako jedna z mála společností, s jejichž akciemi se obchoduje na pražské burze, má její byznys výhledově prostor pro růst tržeb a potažmo při dobrém hospodaření i pro růst zisků.

Smutný pohled na Evropu

V roce 2016 se nadále dařilo primárně akciím amerických firem. Překvapivé zvolení Donalda Trumpa za prezidenta Spojených států amerických dodalo americkému trhu (proti očekáváním) novou páru a tamní akciové indexy stouply koncem roku na nové historické maximum. Dařilo se v uplynulém roce také akciím na rozvíjejících se trzích, které táhly zejména Brazílie a Rusko.

Relativní vývoj akciových trhů ve světě

Zdroj: MSCI, FINEZ Investment Management

Naopak v Evropě vývoj cen akcií investory opět zklamal, když v průměru poklesly o jedno procento. Nejvíce se zde dařilo akciím v Maďarsku s růstem o 36 procent a dále akciovým trhům v Rakousku a Norsku, kde v průměru ceny akcií stouply o 12 procent. Naproti tomu v Itálii v průměru ceny akcií o 11 procent poklesly, v Belgii poklesly o sedm procent a v Dánsku dokonce o 15 procent. V Německu ceny akcií stouply pouze o tři procenta.

Změna hodnoty vybraných akciových indexů MSCI v roce 2016

MSCI Index rok 2016 MSCI Index rok 2016 nejlepší trhy vybrané trhy Brazílie 66 % USA 12 % Peru 58 % Japonsko 3 % Rusko 53 % Německo 3 % Pákistán 37 % Čína 2 % Maďarsko 36 % Indie 0 % nejhorší trhy Velká Británie -1 % Izrael -24 % Česká republika -7 % Botswana -24 % MSCI Emerging Markets 12 % Bosna a Hercegovina -26 % MSCI World 8 % Ghana -32 % MSCI Frontier Markets 2 % Nigérie -37 % MSCI Europe -1 %

Zdroj: MSCI, FINEZ Investment Management, data v EUR

Americké akcie jsou nejdražší

Podíváme-li se na aktuální průměrné ocenění akcií očima fundamentů, americké akcie jsou nadále v relativním srovnání nejdražší. Poměrem k reportovaným ziskům jednotlivých akciových společností (ukazatel P/E) se v průměru akcie v USA obchodují za 23násobek ročních zisků firem, zatímco třeba v Německu jen za 15násobek. Poměrem k účetní hodnotě společností (ukazatel P/B) jsou americké akcie také výrazně dražší než jinde ve světě. A nejméně atraktivní jsou i z pohledu dividendového výnosu, který je u akcií amerických firem výrazně nižší než u evropských.

Fundamentální ukazatele akciových trhů

P/E P/B Dividendový výnos MSCI USA 23,2 2,9 2,1 % MSCI Europe 21,9 1,8 3,4 % MSCI Germany 15,2 1,8 2,7 % MSCI Japan 17,7 1,4 2,0 % MSCI Emerging Markets 14,3 1,5 2,6 % MSCI Frontier Markets 13,0 1,6 4,3 %

Zdroj: MSCI, FINEZ Investment Management

To všechno je dáno tím, že se americké ekonomice poslední roky daří mnohem lépe než Evropě. HDP Spojených států roste rychleji a nezaměstnanost je tam výrazně nižší. Poslední dva roky sice americkým firmám stagnují tržby a zisky v průměru dokonce poklesly, vina se za to ale primárně připisuje posilujícímu dolaru. Očekávání dalšího hospodářského vývoje je příznivé, nálada investorů optimistická, a tak ceny akcií amerických firem stoupají. Je však nutné zdůraznit, jak o tom svědčí jednotlivé fundamentální ukazatele, že v cenách amerických akcií je zahrnuto očekávání růstu zisků firem, a to rychlejšího růstu než ve zbytku světa. Jestli se toto očekávání naplní, to ukáže až čas.

Vývoj amerického akciového trhu předbíhá realitu

Zdroj: FINEZ Investment Management

Sektorová rotace

Podíváme-li se na vývoj akcií v různých hospodářských sektorech a odvětvích, v roce 2016 došlo k výrazné rotaci sektorů. Několik předchozích let táhly trh zejména akcie technologických firem (Apple, Amazon, Microsoft, Alphabet, Facebook aj.) spolu se sektorem zdravotnictví a v něm zejména akcie biotechnologických firem (Biogen, Gilead Sciences, Amgen, Celgene aj.) V roce 2016 převzaly otěže finanční sektor, těžební sektor a těžký průmysl. Velkou zásluhu na tom má výsledek prezidentských voleb v USA, ale také rostoucí úrokové sazby v USA a samozřejmě rostoucí cena ropy a většiny průmyslových surovin.

Ropa teče vzhůru Zdroj: Peníze.cz

Naopak akcie farmaceutických a biotechnologických firem se v roce 2016 výrazně propadly. Také tradičnímu dividendovému sektoru veřejných služeb se nedařilo, neboť s růstem úrokových sazeb v USA tyto dividendové akcie ztrácí na atraktivitě. Jejich růstový potenciál je slabý a výnosy z dividend nejsou již o tolik vyšší než úroky u dluhopisů, takže se od nich mnoho investorů odvrací zpět k dluhopisům. To platí pro americký trh. V Evropě si na růst úrokových sazeb ještě nějakou dobu budeme muset počkat. Proto se také daří pouze akciím amerických bank, zatímco evropských bank se investoři bojí. Záporné úrokové sazby pro banky nejsou příznivé a do toho tu máme problémy Deutsche Bank a obavy z dalšího vývoje v Itálii. Akcie bankovních titulů v Evropě nesou vysoké riziko.

Kdeže loňské tipy jsou? Jak mi to vyšlo

Ve výhledu na rok 2016 jsem zde před rokem prezentoval pět konkrétních akciových tipů. V průměru jejich cena v roce 2016 stoupla o 30 procent (v dolarech).

Akciové tipy na rok 2016 Cena k 1. 1. 2016 Cena k 31. 12. 2016 Výnos za rok 2016 Newmont Mining 18 34 85 % Whirlpool 144 182 26 % Allergan 307 210 -31 % Oshkosh 38 65 69 % Volkswagen 134 133 0 % Průměrný výnos za rok 2016 30 %

Jan Traxler Privátní investiční poradce a ředitel společnosti FINEZ Investment Management Přední český expert v oblasti investování. Prosazuje férovou provizi podílem na zisku. Zastánce dlouhodobých strategií s value přístupem. Preferuje investice, které generují pravidelný výnos a jejich hodnota dlouhodobě roste, tedy zejména kvalitní nemovitosti a dividendové akcie. Všechny jeho publikace najdete na www.finez.cz. Kontakt: jan.traxler@finez.cz Nejnověji na Finez.cz: Poroste inflace? Ukončí ČNB intervence? Nakopne Trump ekonomiku USA? Bude dolar silnější než euro? Poroste cena zlata? Co přinese rok 2017 na finančních trzích

Pár tipů na akcie pro rok 2017

Očekávám, že by se v roce 2017 mělo nadále dařit velkým americkým bankám. K většině z nich mám z etického hlediska dost odměřený postoj. Nicméně ne všechny jsou až tak „špatné“ a manipulují s trhem a podvádějí klienty. Kdybych si měl vybrat jednu, zvolil bych banku Citigroup, jejíž akcie se nyní obchodují zhruba za 13násobek ročních zisků.

Nad těžaři ropy visí ještě velký otazník. Kdo ví, jak se bude cena ropy dále vyvíjet, a mnozí ani při stávající ceně nebudou schopní těžit se ziskem. Ale pokud se cena ropy v roce 2017 udrží v rozmezí 50–60 dolarů za barel, bude už dost těžařů reportovat zisky. Orientoval bych se zejména na americké těžaře primárně zainteresované v břidlicových polích, pokud možno i s velkým zastoupením těžby plynu. Kdybych si měl vybrat jen jednoho těžaře pro rok 2017, vsadil bych na společnost Devon Energy. Z velkých hráčů dlouhodobě považuji za nejatraktivnější akcie Royal Dutch Shell, ale to je spíš dlouhodobá dividendová investice.

Je to velmi spekulativní, ale věřím, že v roce 2017 dojde konečně k obratu na trhu s uranem, proto jako jednu z nejperspektivnějších investic vnímám těžaře uranu. Největší hráč na trhu, kanadská společnost Cameco, je mým černým koněm pro rok 2017.

Zajímavou nákupní příležitost podle mého názoru nabízí také některé farmaceutické a biotechnologické společnosti. Uplynulý rok pro ně nebyl vůbec příznivý, ceny akcií většiny výrobců léčiv dramaticky poklesly. To ale způsobilo, že jsou dnes docela rozumně oceněné. A pokud Trumpova administrativa zjednoduší schvalovací proces nových léků, mohl by to být dobrý katalyzátor pro růst cen akcií. Nabízí se tu více zajímavých titulů, můj tip pro rok 2017 jsou akcie izraelské společnosti Teva Pharmaceutical Industries, největšího výrobce generik, jejíž akcie loňský rok ztratily na hodnotě o 45 procent.

Dál jsem velmi zvědavý na vývoj v automobilovém průmyslu. Poslední dva roky se akciím automobilek moc nedařilo. Silně je zasáhl skandál dieselgate a následné obavy, že obvinění z podvádění při testech nemusí skončit pouze u Volkswagenu. Do toho obavy z hospodářského vývoje v Číně, která je jedním z klíčových trhů pro automobilky. Postupně se ukazuje, že pesimismus byl zbytečný a automobilkám se nadále daří a hlásí rekordní prodeje. V roce 2017 by se tudíž mohlo dařit také jejich akciím, které poměrem k ziskům patří k nejlevnějším na trhu. Například akcie americké automobilky Ford se obchodují za sedminásobek ročních zisků, německé automobilky BMW a Daimler zhruba za desetinásobek ročních zisků. Všechny tři vyplácí také pěkné dividendy. Nejvýnosnější pak může být investice do akcií Volkswagen, které se stále nezotavily z předloňského debaklu.

Z českých akcií bych v roce 2017 vsadil na O2, jak už zmiňuji začátkem článku. Kellnerův přístup k byznysu mi dává smysl a jsem přesvědčený, že firmě O2 v příštích dvou letech výrazně porostou tržby i zisky.

Akcie z dlouhodobé perspektivy?

Výše je výčet několika tipů na akcie, které by mohly v roce 2017 přinést výrazně nadprůměrné výsledky oproti trhu. Výčet akcií vhodných pro dlouhodobé držení by byl trochu delší. Nadále považuji za výbornou investici například akcie společnosti Alphabet (Google), Starbucks, AT&T, Procter & Gamble, Walt Disney a spoustu dalších „nudných“ akcií. Přestože tvrdím, že v průměru jsou akcie v USA drahé, tak za drahé nepovažují všechny a některých bych se nikdy nezbavoval.

Podíváme-li se na akcie z hodně dlouhé perspektivy, je to nejvýnosnější forma investice a z tohoto pohledu pak i nejbezpečnější, protože pouze ceny akcií z ekonomické logiky dlouhodobě rostou rychleji než inflace, to o žádné jiné třídě aktiv neplatí. Vedle toho generují pravidelný výnos formou dividend. Jejich problém spočívá v krátkodobém horizontu, neboť ceny akcií na burze výrazně kolísají. Dlouhodobě nejjistější investice je krátkodobě velmi riziková. Proto se doporučuje do akcií investovat vždy pouze s velmi dlouhým investičním horizontem a pokud možno nakupovat průběžně, a průměrovat tak nákupní cenu, aby náhodou investor nenakoupil zrovna těsně před krátkodobým propadem cen, který čas od času přijde.

Pro většinu lidí je tak v podstatě celý tento článek bezpředmětný a nepodstatný. Pokud vás to vyloženě nebaví, tak se do spekulací s jednotlivými akciemi raději nepouštějte. Jednoduchá rada zní, investujte dlouhodobě do akcií formou pravidelných nákupů podílových listů vybraných akciových podílových fondů. A pokud nevíte do kterých, je to v zásadě jednoduché, tak se prostě držte nějakého globálně zaměřeného fondu od některého z renomovaných správců, kteří mají se správou akcií dlouholeté zkušenosti. Jak jsem tu na podzim psal, existují i fondy, které pamatují naše prarodiče.